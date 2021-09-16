Camdaki Kız Muzo diziden çıktı mı, ayrılacak mı? Camdaki Kız’ın Muzo’su Enis Arıkan diziden ayrıldı mı?

CAMDAKİ KIZ MUZO DİZİDEN ÇIKTI MI?

Yayımlanan yeni bölüm fragmanında Muzo'nun "Gidiyorum ben Cavit abi. Uzun bir süre de buralarda olmam." sözleri ile ayrılık iddiaları gündeme geldi. Ancak Enis Arıkan'dan bu konuya yönelik bir açıklama gelmedi.

ENİS ARIKAN HAYATI!

Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü'nden mezun oldu. Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola gibi pek çok ünlü isimle sınıf arkadaşı olan Enis Arıkan, birçok reklam projesinde rol alan aldı.

İlk dizi kariyerine 1998 yapımı Aynalı Tahir dizisi başlayan Enis Arıkan, bu dizi ardından Çekirdek Aile, Kadın İsterse, Genco, Aşk ve Ceza, Cesur Hemşire ve Hayat Ağacı gibi pek çok projede yer aldı. Enis Arıkan asıl çıkışını ise başrollerini Gürse Birsel, Sarp Apak, Hasibe Eren ve Cengiz Bozkurt'un yaptığı Jet Sosyete dizisiyle yaptı. Bu dizide canlandırdığı Tony karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Enis Arıkan, skeç tadındaki Youtube ve instagram videolarıyla da gündeme geliyor.