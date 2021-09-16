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Giriş Tarihi: 16.9.2021 20:56 Son Güncelleme: 16.9.2021 20:56

Camdaki Kız Muzo diziden çıktı mı, ayrılacak mı? Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan diziden ayrıldı mı?

Camdaki Kız Muzo diziden çıktı mı, ayrılacak mı? Camdaki Kız’ın Muzo’su Enis Arıkan diziden ayrıldı mı?

Camdaki Kız dizisinde Muzo karakterine hayat veren Enis Arıkan’ın diziden ayrılacağı iddiaları yapımın fragmanıyla beraber gündeme gelmişti. Dizinin fragmanında "Gidiyorum ben Cavit abi. Uzun bir süre de buralarda olmam." Sözleri dikkat çekerken bu noktada ise “Muzo diziden ayrılıyor mu? Camdaki Kız'ın Muzaffer'i Enis Arıkan dizisinden çıkacak mı?” soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili detayların bu akşam yayınlanan bölümle belli olması bekleniyor. Peki, Camdaki Kız Muzo diziden çıktı mı, neden çıktı, ayrılıyor mu? İşte tüm detaylar...

Camdaki Kız dizisinde Muzaffer isimli karaktere hayat veren Enis Arıkan diziden ayrılacağı iddiaları ile gündeme geldi. Yapımın bu akşamki bölümüne ilişkin fragmanda Muzo'nun "Gidiyorum ben Cavit abi. Uzun bir süre de buralarda olmam." sözleri veda ettiği söylentilerine neden oldu. Bu kapsamda "Muzo diziden ayrılıyor mu? Camdaki Kız'ın Muzaffer'i Enis Arıkan dizisinden çıkacak mı?" soruları ise yanıt arıyor. Camdaki Kız'ın Muzaffer'i Enis Arıkan'ın yapımdaki akıbeti bu akşamki bölümle belli olacak.

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CAMDAKİ KIZ MUZO DİZİDEN ÇIKTI MI?

Yayımlanan yeni bölüm fragmanında Muzo'nun "Gidiyorum ben Cavit abi. Uzun bir süre de buralarda olmam." sözleri ile ayrılık iddiaları gündeme geldi. Ancak Enis Arıkan'dan bu konuya yönelik bir açıklama gelmedi.

ENİS ARIKAN HAYATI!

Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü'nden mezun oldu. Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola gibi pek çok ünlü isimle sınıf arkadaşı olan Enis Arıkan, birçok reklam projesinde rol alan aldı.

İlk dizi kariyerine 1998 yapımı Aynalı Tahir dizisi başlayan Enis Arıkan, bu dizi ardından Çekirdek Aile, Kadın İsterse, Genco, Aşk ve Ceza, Cesur Hemşire ve Hayat Ağacı gibi pek çok projede yer aldı. Enis Arıkan asıl çıkışını ise başrollerini Gürse Birsel, Sarp Apak, Hasibe Eren ve Cengiz Bozkurt'un yaptığı Jet Sosyete dizisiyle yaptı. Bu dizide canlandırdığı Tony karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Enis Arıkan, skeç tadındaki Youtube ve instagram videolarıyla da gündeme geliyor.

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Camdaki Kız Muzo diziden çıktı mı, ayrılacak mı? Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan diziden ayrıldı mı?
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