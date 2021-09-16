Canlı rakamlar ile altın fiyatları 16 Eylül 2021 Perşembe: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları alış ve satış verileri sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. 16 Eylül Perşembe bugün gram altın 486 liradan işlem görürken tam altın ise 3 bin 113 liradan işlem görüyor. Koronavirüs salgını boyunca hem küçük hem büyük ölçekli yatırımcıların yakından takip ettiği 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları verileri.