Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Canlı rakamlar ile altın fiyatları 16 Eylül 2021 Perşembe: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 16.9.2021 07:10 Son Güncelleme: 16.9.2021 07:10

Canlı rakamlar ile altın fiyatları 16 Eylül 2021 Perşembe: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Canlı rakamlar ile altın fiyatları 16 Eylül 2021 Perşembe: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Alış ve satış bilgileri bu noktada önemli olurken sarı metal hem iyi bir yatırım aracı hem de hediyelik eşya aracı olarak kullanılıyor. Hem gün içerisinde hem hafta bazında inişli çıkışlı ve hareketli grafiğe sahip olmasından ötürü altın fiyatları güncel rakamlar sabah saatleri başta olmak üzere gün içerisinde de sorgulanmaya başlandı. Bugün; 22 ayar bilezik 438 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 791 liradan işlem görüyor. İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları 16 Eylül Perşembe verileri.

Altın fiyatları alış ve satış verileri sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. 16 Eylül Perşembe bugün gram altın 486 liradan işlem görürken tam altın ise 3 bin 113 liradan işlem görüyor. Koronavirüs salgını boyunca hem küçük hem büyük ölçekli yatırımcıların yakından takip ettiği 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları verileri.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 438,67

SATIŞ: 455,63

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.194,00

SATIŞ: 3.255,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.226,00

SATIŞ: 3.275,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.113,29

SATIŞ: 3.174,65

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.580,00

SATIŞ: 1.606,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 790,00

SATIŞ: 803,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 486,20

SATIŞ: 486,33

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Canlı rakamlar ile altın fiyatları 16 Eylül 2021 Perşembe: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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