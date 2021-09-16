Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Cuma namazı kılınışı ve namaz esnasında okunması gereken dualar: Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
Giriş Tarihi: 17.9.2021 00:37

Cuma namazı kılınışı ve namaz esnasında okunması gereken dualar: Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Cuma namazı kılınışı ve namaz esnasında okunması gereken dualar: Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Binlerce müslüman bugün Cuma namazı kılınışı ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak adına araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Her hafta kendilerine farz kılınan bu ibadeti gerçekleştirmek üzere camilere akın eden kişiler bu namaz sırasında okunması gereken dualar ve sıraları gibi detayları merak ediyor ve ibadetlerini doğru şekilde yerine getirmek üzere araştırıyor. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte Cuma namazı kılınışı ve namaz esnasında okunması gereken dualar…

Cuma namazı nasıl kılınır sorusu bugün de araştırma konusu haline geldi. İslamiyette cemaatle kılınan bu namaz öncesi okunacak dualar, sureleri ve namaz kılınışını en doğru kaynaktan öğrenmek isteyenler Diyanet'in sitesinde yer alan detayları merak ediyor. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte Diyanet ile Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar…

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR? CUMA NAMAZI KILINIŞI

Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.

Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

ABDEST NASIL ALINIR?

Niyet edilir

Önce "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" şeklinde niyet edilir.

Eller yıkanır

Sonra "Eûzübillahimineşşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" denilerek eller bileklere ve parmak araları da dahil olmak üzere üçer defa yıkanır.

Ağız yıkanır

Sağ el ile ağza üç defa su verilir. Her su alınışında ağız çalkalanır ve su dökülür.

Burun yıkanır

Yine sağ el ile buruna üç kez su verilir ve sol el ile sümkürülür.

Yüz yıkanır

İki avuca su alınarak saç bitiminden çene altına kadar yüz üçer defa yıkanır.

Kollar yıkanır

Sonrasında sağ kol dirsekle beraber üç kez, sonra sol kol aynı şekilde üçer kez yıkanır.

Baş mesh edilir

Sağ el ile başının dörtte biri mesh edilir.

Kulaklar yıkanır

Sonra her iki el ıslatılıp serçe parmaklar ile kulakların için mesh edilirken, kulakların arka kısmı da baş parmaklar ile mesh edilir.

Boyun mesh edilir

Sonrasında baş ve serçe parmakları kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarının dışı ile boyun mesh edilir.

Ayaklar yıkanır

En son ayaklar yıkanır. Parmaklardan başlanarak önce sağ sonra sol ayağı topuk kemiği ile birlikte üçer kez yıkanır. Parmak aralarının da yıkanması gerekmektedir.

NOT: Kadın ve erkek abdest alınışı arasında hiçbir fark yoktur.

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Cuma namazı kılınışı ve namaz esnasında okunması gereken dualar: Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
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