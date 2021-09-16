Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı canlı izle! EXXEN TV Eintracht Frankfurt Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 16.9.2021 18:18

Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı canlı izle! EXXEN TV Eintracht Frankfurt Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı canlı izle ekranı

Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı canlı izle! EXXEN TV Eintracht Frankfurt Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı canlı izle ekranı

Eintracht Frankfurt Fenerbahçe UEFA maçı canlı izle ekranı dev karşılaşma saatinin yaklaşmasıyla beraber gündemdeki yerini aldı. EXXEN TV üzerinden naklen yayınlanacak olan UEFA Avrupa Ligi D grubu mücadelesi sarı lacivert renklere gönül veren binlerce taraftar tarafından heyecanla bekleniyor. Bilindiği üzere 22.00’daki karşılaşma, EXXEN TV Eintracht Frankfurt Fenerbahçe UEFA maçı canlı izle ekranı aracılığı ile takip edilebilecek. İşte UEFA Avrupa Ligi D grubu Eintracht Frankfurt Fenerbahçe UEFA maçı canlı izle ekranı ve müsabakaya ilişkin detaylar...

Dijital yayın platformu EXXEN TV üzerinden yayınlanacak olan Eintracht Frankfurt Fenerbahçe UEFA maçı canlı izle ekranı binlerce taraftar ve futbolseverin şimdiden gündemindeki yerini aldı. 22.00'da başlayacak UEFA Avrupa Ligi D grubu müsabakasından sarı kanaryalar galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. EXXEN TV üzerinden dev maçı izlemek isteyenler UEFA Avrupa Ligi D grubu Eintracht Frankfurt Fenerbahçe UEFA maçı canlı izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte Fenerbahçe UEFA maçı canlı izle ekranı ve maça dair detaylar...

Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? Fenerbahçe’nin UEFA maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?

EINTRACHT FRANKFURT - FENERBAHÇE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, 16 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak. Mücadele, saat 22.00'de başlayacak.

Fenerbahçe maçı, Exxen platformundan canlı yayınlanacak ve şifreli olacak.

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EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.

https://www.exxen.com/tr

SARI-LACİVERTLİLERDE 8 EKSİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Eintracht Frankfurt karşısına 8 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte; İrfan Can, Tisserand, Nazım, Sosa ve Miha Zajc sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'a da görev veremeyecek.

SAKATLIKLARINI ATLATAN ÜÇ OYUNCU KAMP KADROSUNA DAHİL EDİLDİ

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan üç oyuncu ise Eintracht Frankfurt maçı için açıklanan kamp kadrosunda kendisine yer buldu. Uzun süreli sakatlıklarını atlatan Dimitris Pelkas ile Filip Novak'ın yanı sıra Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyen Ferdi Kadıoğlu, teknik direktör Vitor Pereira'nın görev vermesi halinde forma giyebilecek.

FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSUNDA ŞU İSİMLER YER ALIYOR;

Altay Bayındır, Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Serdar Aziz, Min-Jae Kim, Filip Novak, Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Mer Hakan Yandaş, Max Meyer, Fatih Şanlıtürk, Arda Güler, Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Muhammed Gümüşkaya, Diego Rossi, Enner Valencia, Mergim Berisha.

EINTRACHT FRANKFURT'TA TEKNİK DİREKTÖR CEZALI

Fenerbahçe'nin rakibi Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü Oliver Glasner, cezası sebebiyle takımının başında yer alamayacak. Wolfsburg'u çalıştırdığı dönemde aldığı ceza sebebiyle Fenerbahçe maçında olmayacak Oliver Glasner'in yerine yardımcısı Michael Angerschmid görev alacak.

Alman ekibinde ayrıca dizinden operasyon geçiren ve uzun süre sahalardan uzak kalacak takım kaptanı Sebastian Rode, sahada yer alamayacak.

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Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı canlı izle! EXXEN TV Eintracht Frankfurt Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı canlı izle ekranı
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