Eski halinden eser yok!

Beşiktaş’ın uzun uğraşlar sonucu yeniden kadrosuna kattığı Ghezzal, geçen sezonu mumla aratıyor. Dortmund karşısında dökülen Cezayirli yıldıza taraftar tepki gösterdi
Geçen sezon kiralık olarak oynadığı Beşiktaş'ın çifte şampiyonluğunda büyük payı olan ve siyah-beyazlıların transferi için büyük çaba harcadığı Rachid Ghezzal, bu sezon beklenen performansı sergileyemiyor. Dortmund karşısındadökülen Cezayirli yıldız, sahadakaldığı 89 dakikada 15 ikilimücadelenin 11'ini kaybetti. Hiçisabetli şut atamayan 29 yaşındakikanat oyuncusu,17 top kaybı yaptı. Görev yaptığı 5 maçta da skor katkısı sağlayamayan Ghezzal'a taraftarlar sosyal medyada çok ağır eleştiriler yaptı.
ZEMİNİ HAKEM DÜZELTTİ!
Vodafone Park'ta saha zemininin kötü görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bu kadar kötü bir sahada oynanması tepki toplarken, oyuncuların da zorlandığı gözlendi. İspanyol hakem Lahoz'un ısınırken çimleri düzeltmeye çalışması ise gündem oldu. Futbolseverler, "Bu zemin Beşiktaş'a yakışmıyor. Başımıza çok iş açacak" yorumları yaptılar.