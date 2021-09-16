Exxen TV televizyona nasıl yüklenir ve TV’den nasıl izlenir? Exxen hangi TV’lerde var?

Acun Ilıcalı'nın projesi Exxen içinde yer alan içerikleri ve üyelik bilgileri detayları merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları devam ederken uygulamadan naklen canlı izlemek isteyen vatandaşlar Exxen TV televizyona nasıl yüklenir sorusuna yanıt arıyor. Exxen akıllı TV uygulamasının pek çok markayla uyumlu olduğu biliniyor. Peki Exxen TV televizyona nasıl yüklenir, tv'den nasıl izlenir? Exxen hangi TV'lerde var? İşte yanıtı…
Exxen'i cepte, tablette, bilgisayarda, Akıllı TV'lerde, Android TV'de yani dilediği zaman, dilediğiniz yerde izleyebilirsiniz. Exxen Android TV uygulaması şimdi Android TV'li tüm televizyon ve cihazlarda yer alıyor.
EXXEN belirli ürünlerde Akıllı TV'lerde televizyondan izleme imkanı bulunuyor.Bu marklar:Exxen Akıllı TV uygulaması şimdi Samsung, LG, Vestel, Arçelik, Beko, Grundig, Philips, Sunny, Regal, Toshiba, Altus, Onvo, Saba, Nordmende, Axen, Woon, Elton ve Hi-Level'da. Ayrıca Android TV uygulaması Apple TV, Mi Stick ve Mi Box'ta.
Exxen akıllı TV uygulaması şu markalarla uyumlu:
Samsung
Vestel
Arçelik
Beko
Grundig
Philips
Sunny
Regal.
Toshiba
Altus
Onvo
Saba
Nordmende
Axen
Woon
Hi-Level
Exxen, Nisan ayında kullanıma sunduğu akıllı televizyon uygulamasında Samsung televizyonları desteklemiyordu. Kullanıcıların isyan ettiği bu durum çözüme kavuştu. Ayrıca Mi Stick ve Mi Box desteği de getirildi. Listede TV markası LG'nin olmaması dikkatlerden kaçmadı. Exxen çok yakında LG, PlayStation 4 ve PlayStation 5 platformlarını da destekleyeceğini açıkladı.