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Giriş Tarihi: 16.9.2021 09:38 Son Güncelleme: 16.9.2021 09:38

Fatih Terim'den sürpriz kadro! Marcao Lazio maçıyla geri dönüyor...

Fatih Terim’den sürpriz kadro! Marcao Lazio maçıyla geri dönüyor...

Son dakika Galatasaray haberleri... Fatih Terim yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak isteyen Galatasaray, kendi sahasında Lazio'yu ağırlıyor. Galatasaray, bu sezon ilk kez Türk Telekom Stadyumu'nda bir maça çıkacak. Fatih Terim, Galatasaray ile 88. kez Avrupa arenasında sahne alacak. İşte Galatasaray'ın muhtemel ilk 11'i ve iki takımdan son bilgiler...

Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'nun bu akşam formasını geri alması bekleniyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki macerası başlıyor. Galatasaray ile Lazio'yu karşı karşıya getirecek maç 19:45'te başlayacak. Son haftalarde kesik yiyen Taylan Antalyalı'nın da Lazio karşısında sahada olması bekleniyor.

MUSLERA ESKİ TAKIMINA KARŞI SAHADA!

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, eski takımı Lazio'ya karşı sahada olacak. Sloven hakemin yöneteceği maçta Vedat Muriqi'nin de ilk 11'de olması bekleniyor.

Temsilcimizde Arda, Barış Alper, Sacha Boey ve Feghouli sakat.

FATİH TERİM YÖNETİMİNDE 88. MAÇ!

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde 88. Avrupa maçına çıkacak. Tecrübeli hoca ile 34 galibiyet, 19 beraberlik, 34 mağlubiyet yaşandı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER!

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Halil

Lazio: Strakosha, Lazzari, Patric, Acerbi, Radu, Milinkovic, Escalante, Basic, Pedro, Zaccagni, Vedat Muriqi

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Fatih Terim'den sürpriz kadro! Marcao Lazio maçıyla geri dönüyor...
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