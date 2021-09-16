MUSLERA ESKİ TAKIMINA KARŞI SAHADA!
Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, eski takımı Lazio'ya karşı sahada olacak. Sloven hakemin yöneteceği maçta Vedat Muriqi'nin de ilk 11'de olması bekleniyor.
Temsilcimizde Arda, Barış Alper, Sacha Boey ve Feghouli sakat.
FATİH TERİM YÖNETİMİNDE 88. MAÇ!
Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde 88. Avrupa maçına çıkacak. Tecrübeli hoca ile 34 galibiyet, 19 beraberlik, 34 mağlubiyet yaşandı.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER!
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Halil
Lazio: Strakosha, Lazzari, Patric, Acerbi, Radu, Milinkovic, Escalante, Basic, Pedro, Zaccagni, Vedat Muriqi