Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi D Grubu puan durumu ve fikstürü | Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe kaçıncı sırada? İşte puan durumu
Giriş Tarihi: 16.9.2021 22:41

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi D Grubu puan durumu ve fikstürü | Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe kaçıncı sırada? İşte puan durumu

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi D Grubu puan durumu ve fikstürü | Avrupa Ligi D Grubu’nda Fenerbahçe kaçıncı sırada? İşte puan durumu

Avrupa Ligi D grubu’nda ilk maçına çıkan sarı lacivertli takım, maçın ardından Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumu ile gündeme taşındı. 12. Dakikada Mesut Özil’in golüyle 1-0 öne geçen sarı laciverli takım gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor. Heyecan dolu mücadele sonrası “UEFA Avrupa Ligi D Grubu Fenerbahçe puan durumu nasıl, kaçıncı sırada?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte Eintracht Frankfurt maçı sonrası UEFA Avrupa Ligi D Grubu Fenerbahçe puan durumu ve fikstürü...

Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumu binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Bugün Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında Eintracht Frankfurt ile mücadele eden sarı lacivertli takım galibet için adeta sahada savaşıyor. Futbolseverler maçın ardından "UEFA Avrupa Ligi D Grubu Fenerbahçe puan durumu nasıl, kaçıncı sırada?" sorularını gündeme taşıdı. İşte Eintracht Frankfurt maçı sonrası UEFA Avrupa Ligi D Grubu Fenerbahçe puan durumu ve fikstürü...

UEFA AVRUPA LİGİ D GRUBU FENERBAHÇE MAÇ FİKSTÜRÜ

16 Eylül 22.00 | Frankfurt-Fenerbahçe

30 Eylül 19.45 | Fenerbahçe-Olympiakos

21 Ekim 19.45 | Fenerbahçe-Antwerp

4 Kasım 22.00 | Antwerp-Fenerbahçe

25 Kasım 22.00 | Olympiakos-Fenerbahçe

9 Aralık 19.45 | Fenerbahçe-Frankfurt

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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi D Grubu puan durumu ve fikstürü | Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe kaçıncı sırada? İşte puan durumu
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