Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi D Grubu puan durumu ve fikstürü | Avrupa Ligi D Grubu’nda Fenerbahçe kaçıncı sırada? İşte puan durumu

Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumu binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Bugün Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında Eintracht Frankfurt ile mücadele eden sarı lacivertli takım galibet için adeta sahada savaşıyor. Futbolseverler maçın ardından "UEFA Avrupa Ligi D Grubu Fenerbahçe puan durumu nasıl, kaçıncı sırada?" sorularını gündeme taşıdı. İşte Eintracht Frankfurt maçı sonrası UEFA Avrupa Ligi D Grubu Fenerbahçe puan durumu ve fikstürü...