Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci büyük hayal kırıklığı yarattı! 15 maçta golü yok
Giriş Tarihi: 16.9.2021 07:55

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci büyük hayal kırıklığı yarattı! 15 maçta golü yok

Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci büyük hayal kırıklığı yarattı! 15 maçta golü yok

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci krizi... Bonuslarla beraber yaklaşık 130 milyon liraya mal olan yıldız futbolcu 10 maçı sakatlığı yüzünden kaçırdı. 2 ay sahalardan uzak kalacak olan İrfan Can Kahveci taraftarların da sabrını taşırdı.

Fenerbahçe, Ocak ayında Galatasaray'a müthiş bir transfer çalımı atarak İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattı. Ancak yıldız futbolcu geride kalan sürede çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı. 13 milyon Euro'ya (Yaklaşık 130 milyon lira) mal olan İrfan Can sadece 15 maçta görev yaptı.

GOLÜ YOK, 3 ASİST YAPABİLDİ
Bu maçlarda fol atamayan ve sadece 3 asist yapabilen milli futbolcu, Vitor Pereira'nın gözüne girmeyi başaramadı. Yıldız futbolcu sakatlığı redeniyle de tam 10 karşılaşmada oynayamadı. Son oynanan Sivas maçına oyuna girdikten kısa bir süre sonra sakatlanan İrfan Can'ın iki ay daha sahalardan uzak kalacağının açıklanması Fenerbahçeli taraftarların sabrını taşırdı.

TARİHİN EN PAHALI KAHVESİ!
Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Tarihin en pahalı kahvesini içtik. 130 milyonluk acı kahve" ifadesi kullanıldı. Taraftarlar transferin mali şartları nedeniyle Ali Koç'u da eleştirdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Rezil damadın kaynanasına gönderdiği aşk mesajları ortaya çıktı!
Gözler son dakika açıklamasında! KPSS sınav sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? 2021 KPSS sonuçları sorgulama ekranı
KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Milyonlar KYK yurt sonuçları için bekleyişte!
GSB duyurdu: GSB kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanır? GSB işçi-personel alımı kura çekimi nasıl ve nereden izlenir, kura sonuçları açıklandı mı?
Altın fiyatları için yılsonu tahmini geldi! Altın fiyatı ne kadar olacak? İslam Memiş’ten dikkat çeken altın yorumu
Şarkıcı Sinan Özen’in kızı Neva yedi kez ameliyat olmuştu… Ünlü sanatçı ilk kez paylaştı
SON DAKİKA: Beşiktaş, Haaland ve Bellingham'ı durduramadı! 90'da Montero'nun golü geldi ama!
Dün akşamki Masterchef eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu? 15 Eylül 2021 Masterchef haftanın üçüncü eleme adayı belli oluyor!
İBB’ye ait spor kompleksinde klor borusu patladı! 6 kişi zehirlendi
Ankara-İstanbul yolunun alternatifi olacak projede ilk adım atıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci büyük hayal kırıklığı yarattı! 15 maçta golü yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA