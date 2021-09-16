GURBETÇİLER BAĞRINA BASTI

Bu arada Fenerbahçe kafilesi Almanya'da büyük ilgiyle karşılandı. Daha uçaktan inerken, havalimanı çalışanları başta Mesut Özil olmak üzere tüm oyunculardan imza alıp, fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.