Fenerbahçe, Almanya'ya sakat olan İrfan Can Kahveci, Marcel Tisserand, Nazım Sangare ve Jose Sosa'nın yanı sıra isimleri UEFA listesine yazılmayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'dan yoksun gitti.
Savunmada Serdar Aziz, sol çizgide Ferdi, santrforda ise Valencia 11'e dahil olacak. Yeni transfer Max Meyer Fenerbahçe'de Zajc'ın boşluğunu dolduracak. Teknik direktör Vitor Pereira son antrenmanda futbolcularına Frankfurt karşısında yapılacak ön alan baskısının önemine değindi.
Maçın şifresinin rakibin pas bağlantılarını kapatmak olduğunu vurguladı. Sarı-lacivertliler önde basıp rakibin üzerlerinde baskı kurmasına engel olacak. Böylelikle takımın topa sahip olma oranı artırılıp daha fazla yorulması önlenecek.
GURBETÇİLER BAĞRINA BASTI
Bu arada Fenerbahçe kafilesi Almanya'da büyük ilgiyle karşılandı. Daha uçaktan inerken, havalimanı çalışanları başta Mesut Özil olmak üzere tüm oyunculardan imza alıp, fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.
Sarı-lacivertli kulüp bu görüntüleri sosyal medya hesabından "Hallo (merhaba) Eintracht" notuyla paylaşıp rakibine, geldiğini duyurdu. Fenerbahçeli gurbetçiler takımı kamp yapacağı otelin önünde de sevgi gösterileriyle karşıladı.