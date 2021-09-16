Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman yayınlanacak soruları futbolseverlerin gündemini oluşturuyor. Ligde son oynadığı karşılaşmada ezeli rakibi Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray taraftarının önünde Avrupa mücadelesine galibiyet ile başlamak istiyor. Karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler ise, Galatasaray Lazio maçı yayın kanalı araştırması ile birlikte, Galatasaray Lazio hangi kanalda, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Kritik karşılaşmada Fatih Terim'in ligde cezası bulunan Marcao'ya şans vermesi bekleniyor. Peki, Galatasaray Lazio maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? Galatasaray Lazio UEFA maçı nereden izlenecek, şifresiz mi?

GALATASARAY UEFA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Edinilen bilgiye göre, Galatasaray Lazio UEFA maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati belli oldu. Galatasaray'ın maçı 16 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak ve mücadele saat 19.45'de başlayacak. Peki, Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?

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