Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman yayınlanacak soruları futbolseverlerin gündemini oluşturuyor. Ligde son oynadığı karşılaşmada ezeli rakibi Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray taraftarının önünde Avrupa mücadelesine galibiyet ile başlamak istiyor. Karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler ise, Galatasaray Lazio maçı yayın kanalı araştırması ile birlikte, Galatasaray Lazio hangi kanalda, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Kritik karşılaşmada Fatih Terim'in ligde cezası bulunan Marcao'ya şans vermesi bekleniyor. Peki, Galatasaray Lazio maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? Galatasaray Lazio UEFA maçı nereden izlenecek, şifresiz mi?
Edinilen bilgiye göre, Galatasaray Lazio UEFA maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati belli oldu. Galatasaray'ın maçı 16 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak ve mücadele saat 19.45'de başlayacak. Peki, Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?
İşte, GS maçı hakkında son gelişmeler
GALATASARAY - LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
16 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele, Exxen platformundan canlı yayınlanacak.
Oğulcan Çağlayan ve Aytaç Kara listede isimleri olmadığı için, Feghouli ve Emre Kılınç da sakatlıkları nedeniyle Lazio maçında forma giyemeyecek.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde PSV'ye yenilerek gruplara kalamamıştı. Temsilcimiz daha sonras St Jonhstone ve Randers engellerini geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmıştı.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Kadrosu
Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Moruţan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicaldau, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.