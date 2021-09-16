Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray Lazio hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 16.9.2021 12:15

Galatasaray Lazio hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi?

Galatasaray Lazio hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, bu akşam sahne alıyor. Galatasaray, E grubundaki ilk maçında Lazio’yu sahasında ağırlayacak. Türk Telekom Stadı’nda oynanacak Galatasaray Lazio maçı yayın kanalı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Gelen bir son dakika bilgisine göre ise ligde cezası bulunan Marcao’nun bu maçta ilk 11’de oynaması bekleniyor. Buna göre, Galatasaray Lazio maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? Galatasaray Lazio UEFA maçı nereden izlenecek, şifresiz mi? İşte detaylar;

Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman yayınlanacak soruları futbolseverlerin gündemini oluşturuyor. Ligde son oynadığı karşılaşmada ezeli rakibi Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray taraftarının önünde Avrupa mücadelesine galibiyet ile başlamak istiyor. Karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler ise, Galatasaray Lazio maçı yayın kanalı araştırması ile birlikte, Galatasaray Lazio hangi kanalda, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Kritik karşılaşmada Fatih Terim'in ligde cezası bulunan Marcao'ya şans vermesi bekleniyor. Peki, Galatasaray Lazio maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? Galatasaray Lazio UEFA maçı nereden izlenecek, şifresiz mi?

GALATASARAY UEFA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Edinilen bilgiye göre, Galatasaray Lazio UEFA maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati belli oldu. Galatasaray'ın maçı 16 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak ve mücadele saat 19.45'de başlayacak. Peki, Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?

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GALATASARAY - LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

16 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele, Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

Oğulcan Çağlayan ve Aytaç Kara listede isimleri olmadığı için, Feghouli ve Emre Kılınç da sakatlıkları nedeniyle Lazio maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde PSV'ye yenilerek gruplara kalamamıştı. Temsilcimiz daha sonras St Jonhstone ve Randers engellerini geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmıştı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Kadrosu

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Moruţan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicaldau, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.

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Galatasaray Lazio hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi?
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