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Giriş Tarihi: 16.9.2021 19:22 Son Güncelleme: 16.9.2021 19:29

Galatasaray'da Marcao 11'e geri döndü! 1 ay sonra...

Galatasaray’da Marcao 11’e geri döndü! 1 ay sonra...

Süper Lig'de sezonun ilk maçında Giresunsporla karşılaşan Galatasaray, mücadeleden 2-0 galip ayrılmıştı. Ancak maçın önüne geçen olay Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanmıştı. Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, 8 maç ceza almış ve kadro dışı kalmıştı. Yaşananların ardından affedilen Marcao, Galatasaray'da yeniden 11'e döndü.

Süper Lig'in ilk maçında Giresunspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, 8 maç ve para cezası almıştı. Yaşanan krizin ardından UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yazılan Marcao, Kerem Aktürkoğlu ile de barıştırıldı.

Yaşananların ardından affedilen Brezilyalı savunmacı, yeniden sarı-kırmızılı formaya kavuştu.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Lazio ile karşılaşacak Galatasaray'da Marcao ilk 11'de yer aldı. 25 yaşındaki oyuncu 1 ay sonra takımı ile ilk kez resmi müsabakada yer aldı.

FATİH TERİM'DEN MARCAO AÇIKLAMASI

Deneyimli teknik adam, Lazio maçından önce Marcao ile ilgili açıklamalarda bulundu. Fatih Terim'in açıklamaları şöyle...

"Olmasaydı iyi diyeceğimiz bir hadise yaşadık. Ama futbolda böyle hadiseler olabiliyor. Marcao ve Kerem'in tekrar öpüşmesini, sarılmasını gördüğümüz için mutluyum."

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Galatasaray'da Marcao 11'e geri döndü! 1 ay sonra...
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