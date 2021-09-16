Galatasaray’da Marcao 11’e geri döndü! 1 ay sonra...

FATİH TERİM'DEN MARCAO AÇIKLAMASI

Deneyimli teknik adam, Lazio maçından önce Marcao ile ilgili açıklamalarda bulundu. Fatih Terim'in açıklamaları şöyle...

"Olmasaydı iyi diyeceğimiz bir hadise yaşadık. Ama futbolda böyle hadiseler olabiliyor. Marcao ve Kerem'in tekrar öpüşmesini, sarılmasını gördüğümüz için mutluyum."