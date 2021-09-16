Kura çekimine İçişleri Bakanlığı'nın 20.08.2021 tarihli ve 13441 sayılı Genelgesine istinaden aşağıda belirtilen şartlar doğrultusunda izleyici alınacaktır.

1- Taha Akgül Spor Salonu'nun kapasitesinin yarısı kadar izleyici kabul edilecektir.

2- 2021 Yılı Sürekli İşçi Alımına başvuru yapmayan kişiler izleyici olarak kabul edilmeyecektir. İzleyici olarak katılmak isteyen başvuru sahiplerinin başvuru yaptıklarını belgelemesi gerekmektedir.

3- İzleyici olarak giriş yapmak isteyen kişilerden HES kodu talep edilecektir. HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi sorgulaması yapılacaktır. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif sonuçlu PCR testi yok ise katılıma müsaade edilmeyecektir. İlgililere ilanen duyurulur.

Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edeceklerdir.

İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından teslim alınan belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan nihai listede yer alan adaylar Bakanlığın (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.