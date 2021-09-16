Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri HAYDİ FENERBAHÇE! Frankfurt Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Eintracht Frankfurt Fenerbahçe UEFA maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 16.9.2021 09:52

HAYDİ FENERBAHÇE! Frankfurt Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Eintracht Frankfurt Fenerbahçe UEFA maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi?

HAYDİ FENERBAHÇE! Frankfurt Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Eintracht Frankfurt Fenerbahçe UEFA maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi D grubunda temsilcimiz Fenerbahçe, Almanya’nın güçlü ekiplerinden Eintracht Frankfurt’a konuk olacak. Bu sezon lige iyi bir başlangıç yapan sarı lacivertliler, geride kalan 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik almayı başardı. Kanarya, Eintracht Frankfurt deplasmanından da galibiyet ile ayrılmak istiyor. Futbolseverler, Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe’nin UEFA maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi sorularına yanıt arıyor. Gelen son dakika bilgisine göre, Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı belli oldu. Peki, Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte yanıtı;

Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta ve şifresiz mi soruları milyonlarca futbolseverin gündeminde yer alıyor. Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe bu akşam Almanya deplasmanında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Avrupa serüvenine galibiyet ile başlamak istiyor. Peki, Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe'nin UEFA maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Edilinilen bilgiye göre Frankfurt Fenerbahçe maçının canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'i beli oldu.

FENERBAHÇE UEFA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Futbolseverlerin merakla beklediği, Eintracht Frankfurt Fenerbahçe UEFA maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati belli oldu. Peki, Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe'nin maçı 16 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak ve mücadele saat 22.00'de başlayacak. Peki, Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi olacak?

İşte, FB maçı hakkında son bilgiler

Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? Fenerbahçe’nin UEFA maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?

EINTRACHT FRANKFURT - FENERBAHÇE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, 16 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak. Mücadele, saat 22.00'de başlayacak.

Fenerbahçe maçı, Exxen platformundan canlı yayınlanacak ve şifreli olacak.

SARI-LACİVERTLİLERDE 8 EKSİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Eintracht Frankfurt karşısına 8 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte; İrfan Can, Tisserand, Nazım, Sosa ve Miha Zajc sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'a da görev veremeyecek.

SAKATLIKLARINI ATLATAN ÜÇ OYUNCU KAMP KADROSUNA DAHİL EDİLDİ

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan üç oyuncu ise Eintracht Frankfurt maçı için açıklanan kamp kadrosunda kendisine yer buldu. Uzun süreli sakatlıklarını atlatan Dimitris Pelkas ile Filip Novak'ın yanı sıra Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyen Ferdi Kadıoğlu, teknik direktör Vitor Pereira'nın görev vermesi halinde forma giyebilecek.

FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSUNDA ŞU İSİMLER YER ALIYOR;

Altay Bayındır, Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Serdar Aziz, Min-Jae Kim, Filip Novak, Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Mer Hakan Yandaş, Max Meyer, Fatih Şanlıtürk, Arda Güler, Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Muhammed Gümüşkaya, Diego Rossi, Enner Valencia, Mergim Berisha.

EINTRACHT FRANKFURT'TA TEKNİK DİREKTÖR CEZALI

Fenerbahçe'nin rakibi Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü Oliver Glasner, cezası sebebiyle takımının başında yer alamayacak. Wolfsburg'u çalıştırdığı dönemde aldığı ceza sebebiyle Fenerbahçe maçında olmayacak Oliver Glasner'in yerine yardımcısı Michael Angerschmid görev alacak.

Alman ekibinde ayrıca dizinden operasyon geçiren ve uzun süre sahalardan uzak kalacak takım kaptanı Sebastian Rode, sahada yer alamayacak.

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HAYDİ FENERBAHÇE! Frankfurt Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Eintracht Frankfurt Fenerbahçe UEFA maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi?
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