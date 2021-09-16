Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta ve şifresiz mi soruları milyonlarca futbolseverin gündeminde yer alıyor. Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe bu akşam Almanya deplasmanında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Avrupa serüvenine galibiyet ile başlamak istiyor. Peki, Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe'nin UEFA maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Edilinilen bilgiye göre Frankfurt Fenerbahçe maçının canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'i beli oldu.

FENERBAHÇE UEFA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Futbolseverlerin merakla beklediği, Eintracht Frankfurt Fenerbahçe UEFA maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati belli oldu. Peki, Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe'nin maçı 16 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak ve mücadele saat 22.00'de başlayacak. Peki, Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi olacak?

İşte, FB maçı hakkında son bilgiler