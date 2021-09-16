Horoz çıkışa geçti Timsah siftah yaptı

TFF 1. Lig'de ilk 3 maçını kaybederek hüsrana uğrayan, geçen hafta ise Eyüpspor galibiyetiyle sürpriz yapan Denizlispor, ikinci zaferini dün Adanaspor karşısında yaşadı: 2-0. Mücadeleye hızlı başlayan Horoz, 32. dakikada ÖmerŞişmanoğlu'nun golüyle öne geçti. 35'te iseÖmer yine sahneye çıktı ve farkı 2'yı yükseltti. İkinci devrede Adanaspor toparlanmaya çalışsa da sonuç vermedi ve kazanan Denizli oldu. Turuncu-beyazlılar ise ikinci yenilgisini alarak 5 puanda kaldı. Bursaspor da 1-0 geriye düştüğümaçta sahasında Samsunspor'u 4-1 mağlupetti. Karadeniz ekibi, 14'te Capan'ın kendi kalesine golüyle öne geçerken, Timsah 31'de penaltıdan Emirhan'la eşitliği buldu. 49'da Bruno, Bursa'ya üstünlüğü getirirken, 74'te Emirhan çift sarıdan kırmızıyla oyundan atıldı. 84'te Batuhan, 90+6'da da Kerem, yeşil-beyazlılara bu sezonki ilk galibiyetini getirdi.