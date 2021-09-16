Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri KİM market halka arz ne zaman olacak, borsada işlem görecek? KİM market halka arz hisse fiyatı ve kodu 2021!
Giriş Tarihi: 16.9.2021 10:22 Son Güncelleme: 16.9.2021 10:24

KİM market halka arz ne zaman olacak, borsada işlem görecek? KİM market halka arz hisse fiyatı ve kodu 2021!

KİM market halka arz ne zaman olacak, borsada işlem görecek? KİM market halka arz hisse fiyatı ve kodu 2021!

KİM market halka arz oluşunun ardından yatırımcıların gündemindeki yerini aldı. Sermaye Piyasası Kurulu Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı. Kim marketlerini işleten şirketin mevcut sermayesi 175 milyon TL'den 240 milyon TL'ye yükseltilecek. KİM market ne zaman borsada işlem görecek, hisse fiyatı ne kadar soruları bu kapsamda yanıt arıyor. Buna göre; KİM market ne zaman borsada işlem görecek, hisse fiyatı ne kadar? İşte tüm bilgiler…

Son dönemde Sermaye Piyasası Kurulu SPK'ya birçok şirket halka arz olmak amacıyla başvuruda bulunurken binlerce kişi ise bu kapsamda yatırımlarını gerçekleştiriyor. KİM market ise bu anlamda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Şirketten pay sahibi olmak isteyen kişiler " KİM market ne zaman halka arz olacak, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte KİM market halka arz hisse fiyatı ve kodu gibi tüm detaylar…

KİM MARKET HALKA ARZ NE ZAMAN?

KİM market halka arz işlemi 16-17 Eylül 2021, Perşembe Cuma günlerinde saat 10.30 ile 13.00 arasında gerçekleştirilecek.

KİM MARKET HALKA ARZ OLACAK, BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?"

Sermaye Piyasası Kurulu, Ersan Alışveriş Hizmetleri'nin halka arz başvurusunu onayladı.

Borsa bir gıda perakendecisine daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı. Kim marketlerini işleten şirketin mevcut sermayesi 175 milyon TL'den 240 milyon TL'ye yükseltilecek.

SPK'nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre 1 TL nominal değerli paylar 3,5 TL üzerinden satışa sunulacak.

İnternet sitesinde yer alan taslak izahnamesine göre şirket 2020 yılında 15,2 milyon TL kâr yazdı. 2019 yılında şirketin hasılatı 716 milyon TL olurken, 2020'de bu rakam 983,9 milyon TL'ye yükseldi.

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KİM market halka arz ne zaman olacak, borsada işlem görecek? KİM market halka arz hisse fiyatı ve kodu 2021!
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