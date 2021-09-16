Son dakika haberleri.. Yüz binlerce adayı ilgilendiren 2021 KPSS sınav sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz haftalar içerisinde düzenlenen KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi), 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına katılım gösteren memur adayları, KPSS sonucu için beklemeye koyulmuştu. ÖSYM tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, 2021 KPSS sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı.

2021 KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI | KPSS SONUCU SORGULAMA

ÖSYM'nin yaptığı son dakika açıklamasına göre, KPSS sınav sonucu açıklandı. Adaylar, ÖSYM AİS üzerindne KPSS sonucu sorgulama işlemini gerçekleştirebilir. Peki, 2021 KPSS sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

İşte, 2021 KPSS lisans sonuçları sorgulama ekranı ve diğer detaylar