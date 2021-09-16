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Giriş Tarihi: 16.9.2021

Kupa şöleninde 2. perde

Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. tur kuraları çekildi. 50 ekibin yer alacağı ve A Spor’dan naklen yayınlanacak karşılaşmalar, 28- 29 ve 30 Eylül’de oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı tam gaz devam ediyor. 2. Eleme Turu eşleşmeleri dün çekilen kura ile belirlenirken, A Spor'dan yayınlanacak ve 50 takımın mücadele edeceği müsabakalar 28, 29 ve 30 Eylül tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Eşleşmeler şu şekilde: K.Karabükspor-Karşıyaka, Çankaya-Ofspor, Alanya Kestel-Bursa Yıldırım, Artvin Hopa- Başkent Gözgözler Akademi, Tepecik- Kırıkkale Büyük Anadolu, 76 Iğdır Bld- Elazığ Karakoçan, Esenler Erok-Osmaniye, İçel İdmanyurdu-Düzce, 68 Aksaray Bld- Bayrampaşa, Hacettepe-Kahta 02, Şile Yıldız-İskenderun, Elazığ-Arnavutköy Bld, Çarşamba-Altındağ, Nevşehir Bld-Fethiye, Bergama Bld-Sancaktepe, 1954 Kelkit Bld-Ceyhan, Mardin 1969-Gümüşhane, Belediye Kütahyaspor-Darıca G.Birliği, Hendekspor-52 Ordu, Yomraspor-Malatya Yeşilyurt Belediye, Ağrı 1970-Kuşadası, Karaköprü Bld-Kızılcabölük, Fatsa Bld- Beyoğlu Yeni Çarşı, Edirne-Çatalca, Bld Derincespor-Formül Erbaa.

TURKUVAZ MEDYA'YA TEŞEKKÜR
TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, kura çekiminde Federasyon olarak kupaya daima çok büyük önem verdiklerini ifade ederek, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu adına tüm takımlara başarı dileğinde bulundu. Düşmez ayrıca Ziraat Bankası ve yayıncı kuruluş Turkuvaz Medya Grubu'na futbol ailesi olarak desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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Kupa şöleninde 2. perde
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