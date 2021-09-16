Son dakika haberi... Büyük bir merakla beklenen 2021-2022 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı son dakika açıklaması ile yurt başvuru sonuçlarının erişime açıldığı bildirdi. Bilindiği gibi, yurt başvuru işlemleri 12 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden alınmıştı. Yeni kayıt öğrencileri ile beraber ara sınıf öğrencileri, KYK yurt sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyordu.

2021-2022 KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 2021-2022 KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Bu son dakika gelişmesinin ardından KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk artış gösterdi.

İşte, KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı;