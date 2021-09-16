KYK yurt ücretleri ne kadar, bu yıl kaç TL gibi sorular yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte gündeme gelmeye başladı. 2021-2022 devlet yurt ücreti listesi üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Özellikle Eskişehir, İstanbul, İzmir, Ankara, KKTC gibi öğrenci şehirlerindeki fiyatlar merak ediliyor. Öğrenciler, eğitim süreleri boyunca konaklayacakları devlet yurt fiyatları ile ilgili bilgi ararken, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu güncel rakamları duyurdu. KYK yurt depozitosu ne kadar ve ne zaman yatar sorusu da böylece yanıt buldu. İşte konuyla ilgili merak edilenler.

GÜNCEL YURT FİYATLARI BELLİ OLDU MU?

Üniversite öğrencilerinin konakladığı devlet yurtlarının yönetiminden sorumlu olan Kredi ve Yurtlar Kurumu, yurtlarla ilgili son durumu açıkladı. Kurumun açıklamasıyla birlikte yurt ücretleri de belli oldu. Açıklamada, yurt odalarının çeşitli fiziksel özelliklere göre 6 kategoriye ayrıldığı ve ücretlerinin de buna göre değişiklik gösterdiği bildirildi. İşte kategorilerine göre güncel yurt fiyatları.