Maurizio Sarri'den Vedat Muriqi açıklaması! "Bizde kalmasını..."

Tecrübeli teknik adam Maurizio Sarri, Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Arnavut kaleci Thomas Strakosha'nın hatasıyla ilgili söyleyecek çok şeyin olmadığını belirten Sarri, "Strakosha bir hata yaptı ve şanssız bir gol yedik. Aslında iyi oynadık. Kontrollü bir oyun sergiliyorduk. Maalesef şanssız bir gol yiyerek maçı kaybettik." diye konuştu.