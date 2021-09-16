Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Maurizio Sarri'den Vedat Muriqi açıklaması! "Bizde kalmasını..."
Giriş Tarihi: 16.9.2021 23:26 Son Güncelleme: 16.9.2021 23:29

Maurizio Sarri'den Vedat Muriqi açıklaması! "Bizde kalmasını..."

AA
Maurizio Sarri’den Vedat Muriqi açıklaması! Bizde kalmasını...

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında konuk olduğu Galatasaray'a 1-0 kaybeden İtalyan temsilcisi Lazio'nun teknik direktörü Maurizio Sarri, talihsiz bir yenilgi aldıklarını söyledi.

Tecrübeli teknik adam Maurizio Sarri, Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Arnavut kaleci Thomas Strakosha'nın hatasıyla ilgili söyleyecek çok şeyin olmadığını belirten Sarri, "Strakosha bir hata yaptı ve şanssız bir gol yedik. Aslında iyi oynadık. Kontrollü bir oyun sergiliyorduk. Maalesef şanssız bir gol yiyerek maçı kaybettik." diye konuştu.

Transfer döneminde adı eski takımı Fenerbahçe ile anılan Kosovalı santrfor Vedat Muric'in yeniden Türkiye'ye dönme ihtimalinin olup olmadığının sorulması üzerine İtalyan teknik adam, "Sportif direktör olmadığım için Fenerbahçe'den teklif gelip gelmediğini bilmiyorum. Ancak Vedat'ın bizde kalmasını istiyoruz. Bizde kalması da lazım. Takımdan ayrılmasını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Futbolcu Felipe Anderson ise bu sezonki hedefleriyle ilgili, "Amacımız maksimum sayıda maç kazanmak. Bunun için çok çalışıyoruz. İyi bir yolda gittiğimizi biliyoruz. Bize biraz öz güven ve zaman lazım." şeklinde görüş belirtti.

EN ÇOK OKUNANLAR

GSB kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB kura sonuçları için açıklama geldi!
Yüz yüze eğitimden son dakika haberi: Yeni tedbirler geliyor
Rezil damadın kaynanasına gönderdiği aşk mesajları ortaya çıktı! Sinir krizi geçirdi...
Altın fiyatları için yılsonu tahmini geldi! Altın fiyatları ne kadar olacak? İslam Memiş’ten dikkat çeken altın yorumu
Galatasaray Lazio hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi? İşte maçın detayları
Son dakika: Beşiktaş-Dortmund maçı sonrası flaş sözler! "Bu kadarı şart mıydı? Sergen Yalçın keşke..."
Sinan Özen’in kızı Neva yedi kez ameliyat olmuştu… Ünlü sanatçı ilk kez paylaştı
Son dakika haberi | HÜRKUŞ'un bilgilerini böyle satmışlar!
Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve FB Avrupa Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Eintracht maçı yayın saati ve kanalı
Son dakika haberi: Ankara Sincan’da lokantaya silahlı saldırı! Yaralılar var
ARKADAŞINA GÖNDER
Maurizio Sarri'den Vedat Muriqi açıklaması! "Bizde kalmasını..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA