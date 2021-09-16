Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Okullar kapanacak mı, yüz yüz eğitim devam edecek mi?
Giriş Tarihi: 16.9.2021 07:20 Son Güncelleme: 16.9.2021 07:20

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Okullar kapanacak mı, yüz yüz eğitim devam edecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Okullar kapanacak mı, yüz yüz eğitim devam edecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullar 6 Eylül 2021 tarihinde açıldı. Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken okullarda yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Son olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, başlayan yüz yüze eğitim dönemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Konuya yönelik gelişmeler yakından takip edilirken bir haftada 850 bin sınıfın 198'inde yüz yüze eğitime ara verildiği vaka nedeniyle tatil edilen herhangi bir okul olmadığı dile getirildi. Buna göre; Okullar kapanacak mı? MEB ile 2021-2022 Okullarda yüz yüz eğitim devam edecek mi? İşte konuya yönelik bilgiler…

Koronavirüs salgını sebebiyle okullar kapanır mı sorusuna yanıt aranıyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim devam ediyor. Okulların kapanıp kapanmamasına ilişkin olarak en güncel açıklama Bakan Özer'den geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ''Okullar açık kalmaya devam edecek ama önümüzdeki süreçte bilimsel veriler ışığında aldığımız kararları güncelleyebiliriz'' açıklaması geldi. Peki Okullar kapanacak mı? MEB ile 2021-2022 Okullarda yüz yüz eğitim devam edecek mi?

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?

Okullar yüz yüze eğitime devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, başlayan yüz yüze eğitim dönemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. TRT Haber'de konuşan Bakan Özer, 'Çeşitli çalışmalarla okulları yüz yüze eğitime hazır hale getirdik." dedi.

OKULLAR KAPANACAK MI?

Okulların kapanmasına ilişkin yer alan iddiaların belirtilmesi üzerine Bakan Özer, şöyle konuştu:

"Hayır böyle bir şey söz konusu değil. 71 bin 320 okulumuzda ve 850 bin dersliğimizde uyulması gereken kuralları belirledik. Sürecin devam ettirilmesi, okul bazlı değil vaka bazlı. Hiçbir okulumuz kapalı değil ama 198 tane sınıfta vaka veya yakın temas nedeniyle eğitim öğretime ara verildi. Dolayısıyla vakaların yaygınlaşması durumunda vakaların etkilediği sınıflarla ilgili kararlar alacağız, okul, ilçe veya il ile ilgili karar almayacağız. Başlangıçtaki irademizi devam ettiriyoruz, okullar açık kalmaya devam edecek. Şu andaki bilimsel veriler ışığında aldığımız kararlar var, 1 ay sonra bilimsel veriler değiştiği zaman tedbirlerimizle ilgili güncellemeler yapacağız. Ama yine okullarımızın açık kalması için her türlü önlemi alarak süreci devam ettireceğiz."

Yüz yüze eğitimde herkesin sorumluluk alması ve tedbirlere dikkat etmesi gerektiğine işaret eden Bakan Mahmut Özer, "Okulların açık kalması, artık sadece bir eğitim meselesi değil, bir milli güvenlik meselesidir. Onun için de okullarımızı elimizden geldiği kadar çok olağanüstü durumlar olmadığı müddetçe en son kapanan kurumlar olarak tutmak için tüm vatandaşlarımızın fedakarlık yapması gerekiyor." dedi.

850 BİN SINIFTAN SADECE 198'İNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bakan Özer şunları söyledi: Bir haftada 850 bin sınıfın 198'inde yüz yüze eğitime ara verildi. Vaka nedeniyle tatil edilen herhangi bir okul yok.

Şunun altını çizmemiz gerekiyor. Okul bazlı, il bazlı, önlem almıyoruz. Genel bir önlem alıyoruz. Ders süreleri ile ilgili il veya ilçe değil okul bazlı karar alınmalı problemin olduğu okulda ikili sisteme geçilebilir.

"OKULLAR AÇIK KALACAK, GÜNCELLEME YAPABİLİRİZ"

Sürecin devam ettirilmesiyle ilgili okul bazlı değil vaka bazlı davranıyoruz. Okullar açık kalmaya devam edecek ama önümüzdeki süreçte bilimsel veriler ışığında aldığımız kararları güncelleyebiliriz. Okullarımızın açık kalması için her türlü önlemi alacağız.

ÖĞRETMEN AŞI ORANI

Aşı gönüllülük esasına dayalı olmasına rağmen öğretmenlerin aşılanma oranı Türkiye ortalamasından yüksek. En az bir doz aşı olan öğretmen oranı yüzde 91'e çıktı. İki doz aşı olan öğretmenlerin oranı yüzde 78. Öğretmenlerimiz sadece kendi sağlıkları için değil toplumda örnek olma açısından da çok başarılılar.

VELİNİN RIZASI OLMADAN PCR TESTİ YAPILMAYACAK

Öğrencilerle ilgili ne aşı ne de PCR testi zorunluluğu var. Velinin rızası olmadan çocuğa asla PCR testi yapmayacağız. Uygulamanın ne zaman başlayacağını yakında Sağlık Bakanlığımız açıklayac

EN ÇOK OKUNANLAR

Rezil damadın kaynanasına gönderdiği aşk mesajları ortaya çıktı!
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Milyonlar KYK yurt sonuçları için bekleyişte!
KPSS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2021 KPSS sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama nasıl yapılır?
GSB duyurdu: GSB kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanır? GSB işçi-personel alımı kura çekimi nasıl ve nereden izlenir, kura sonuçları açıklandı mı?
Altın fiyatları için yılsonu tahmini geldi! Altın fiyatı ne kadar olacak? İslam Memiş’ten dikkat çeken altın yorumu
Şarkıcı Sinan Özen’in kızı Neva yedi kez ameliyat olmuştu… Ünlü sanatçı ilk kez paylaştı
Son dakika: Beşiktaş, Haaland ve Bellingham'ı durduramadı! 90'da Montero'nun golü geldi ama...
GSB açıkladı: GSB kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? İŞKUR 2021 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?
İBB’ye ait spor kompleksinde klor borusu patladı! 6 kişi zehirlendi
Ankara-İstanbul yolunun alternatifi olacak projede ilk adım atıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Okullar kapanacak mı, yüz yüz eğitim devam edecek mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA