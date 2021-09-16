Sompo Sigorta’dan Beşiktaş JK ile yeni sponsorluk anlaşması

Sponsorluk sözleşmesinin imza töreni Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Sompo Sigorta CEO'su Recai Dalaş'ın katılımı ile 14 Eylül 2021 Salı günü Vodafone Park'ta gerçekleşti.

Sompo Sigorta olarak şimdiye kadar Beşiktaş ile farklı alanlarda sponsorluk desteği vererek güç birliği yaptıklarını hatırlatan Sompo Sigorta CEO'su Recai Dalaş, Türk sporuna ve sporcusuna duydukları güvenin tam olduğunu söyledi. Dalaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin en büyük spor kulüplerinden Beşiktaş ile olan sponsorluk bağımız, bu anlaşmayla birlikte beşinci yılına girdi. 2015 yılından itibaren dört yıl boyunca Beşiktaş Basketbol Erkek Takımı'nın ana sponsorluğunu üstlendik ve bir yıl aradan sonra şimdi de Beşiktaş ile yeşil sahalarda yerimizi alıyoruz. Beşiktaş'a destek olmak bizim için hem mutluluk hem de şeref. Spor kulüplerinin desteğe ihtiyacı var, o yüzden herkes elinden geldiğince Türk sporunu desteklemeli. Beşiktaş'ın Türkiye'deki diğer kulüplere nazaran çok daha başarılı bir yönetime sahip olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle bu başarılı yönetime bir miktar da olsa destek vermek Sompo Sigorta olarak bizi ayrıca mutlu ediyor."

"Biz Bu Aşkı Anlıyoruz"

Türk sporuna katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Recai Dalaş; "Sompo Sigorta olarak son dönemdeki başarısıyla takdir gören Beşiktaş'ın yıllardır taraftarıyla olan sarsılmaz bağını hepimiz biliyoruz. Geçtiğimiz dönemde tüm dünya gibi ülkemizi de etkileyen pandemi, futbolun da dinamiklerini etkiledi. Tüm sporcularımız büyük bir fedakarlık göstererek ligi tamamladılar ancak bir gerçek var ki futbol taraftar ile güzel. Neyse ki bu sezon ile birlikte taraftarlar da statlardaki yerini almaya başladı. Biz de yeni sezonda Beşiktaş taraftarların bu tutkusuna destek olmak için başlattığımız kampanya ile #BizBuAşkıAnlıyoruz diyoruz. Beşiktaş'ın özellikle Şampiyonlar Ligi'nde bizleri gururlandıracak başarılara imza atacağına dair inancımız tam. Biz de Sompo Sigorta olarak Beşiktaş'ın gücüne güç katmaya geldik" dedi.

"Beşiktaş JK'nin kıymetini bilen Sompo Sigorta Ailesi'ne teşekkür ediyoruz"

'Biz Bu Aşkı Anlıyoruz' sponsorluk anlaşmasının imza töreninde konuşan Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi, şunları söyledi: "Gelişen ve büyüyen spor dünyasında sponsorluğun önemini bilen Türkiye'nin ilk spor kulübü olan Beşiktaş'ın Sompo Sigorta ile beş yıl önce basketbolda başlayan iş birliğini bugün futbola da taşıyoruz. 2021-2022 sezonunu kapsayacak anlaşmamızla Futbol A Takımımız, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Sompo Sigorta logolu şortlarımız ve konçlarımız ile sahalarda olacak. Sompo Sigorta ile iş birliğimizin ülkemizin futbolda uluslararası alanda ihtiyacı olan puanları toplamayı, yine şampiyon olmayı, kupalar kazanmayı hedeflediğimiz yeni sezonda bize katkı sağlayacağına inanıyoruz. 'Biz Bu Aşkı Anlıyoruz' diyen CEO Sayın Recai Dalaş başta olmak üzere Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün kıymetini bilen Sompo Sigorta ailesine bir kez daha teşekkür ediyorum. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne tekrar hoş geldiniz."