SON DAKİKA | Altın fiyatları yükseliyor! Çeyrek altın ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu, kaç TL? (17 Eylül 2021 Cuma)

Canlı altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde yakından izleniyor. Eylül ayının sonlarına yaklaşılırken çeyrek altın ve gram altın fiyatı başta olmak üzere, altın fiyatları merak konusu oldu. Düğün mevsiminin sonuna gelinmesine karşın çeyrek altın ve gram altın, yatırım aracı olarak hâlen en önemli nesne olarak öne çıkıyor. Hâl böyle olunca, serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'daki canlı gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı gün içerisinde araştırılıyor.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? (17 EYLÜL 2021)

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler canlı altın fiyatı hakkında güncel rakamları öğrenmeye çalışıyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından görüntüleyebilirsiniz.