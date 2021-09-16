Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA | Altın fiyatları yükseliyor! Çeyrek altın ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu, kaç TL? (17 Eylül 2021 Cuma)
Giriş Tarihi: 17.9.2021 06:16

SON DAKİKA | Altın fiyatları yükseliyor! Çeyrek altın ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu, kaç TL? (17 Eylül 2021 Cuma)

SON DAKİKA | Altın fiyatları yükseliyor! Çeyrek altın ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu, kaç TL? 17 Eylül 2021 Cuma

Altın fiyatları, serbest piyasaların beşinci ve son işlem gününe son dakika hareketliliği yaşayarak başladı. Uzun bir süredir iniş ve çıkış yaşayan altın fiyatları, bugün yükseliş gösteriyor. Özellikle gram altın ve çeyrek altın fiyatı bir hayli değişiklik gösteriyor. Peki, canlı ve güncel altın fiyatları bugün ne kadar oldu, şu an kaç TL? İşte, A Para Altın Fiyatları sayfası ile gram altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 17 Eylül 2021 bugün...

Canlı altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde yakından izleniyor. Eylül ayının sonlarına yaklaşılırken çeyrek altın ve gram altın fiyatı başta olmak üzere, altın fiyatları merak konusu oldu. Düğün mevsiminin sonuna gelinmesine karşın çeyrek altın ve gram altın, yatırım aracı olarak hâlen en önemli nesne olarak öne çıkıyor. Hâl böyle olunca, serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'daki canlı gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı gün içerisinde araştırılıyor.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? (17 EYLÜL 2021)

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler canlı altın fiyatı hakkında güncel rakamları öğrenmeye çalışıyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından görüntüleyebilirsiniz.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.192,00
  • Satış: 3.240,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.166,00
  • Satış: 3.235,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 481,99
  • Satış: 482,12

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • Alış: 783,00
  • Satış: 798,00

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 1.566,00
  • Satış: 1.596,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.077,18
  • Satış: 3.139,52

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

  • Alış: 434,83
  • Satış: 451,65

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA | Altın fiyatları yükseliyor! Çeyrek altın ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu, kaç TL? (17 Eylül 2021 Cuma)
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