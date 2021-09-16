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Giriş Tarihi: 16.9.2021 22:21 Son Güncelleme: 16.9.2021 22:28

Son dakika: Fatih Terim'den Lazio maçı sonrası gençlere övgü! "Gruptan çıkmaya götürür..."

Son dakika: Fatih Terim’den Lazio maçı sonrası gençlere övgü! Gruptan çıkmaya götürür...

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu ilk maçında Lazio'yu 1-0 mağlup ederek 3 puanla başlayan Galatasaray, ilk hafta maçlarının ardından grup liderliğini aldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, genç futbolcularına övgü yağdırdı.

Son dakika... UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında İtalyan temsilcisi Lazio'yu Türk Telekom Stadı'nda ağırlayan Galatasaray, zorlu maçtan 1-0 galip ayrılmasını bildi. Bu sonuçla Avrupa'ya 3 puanla başlayan sarı-kırmızılılar, ilk hafta sonuçlarıyla birlikte grupta liderlik koltuğuna oturdu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, oynanan oyundan memnuniyetini ve taraftarın etkisinden bahsetti. Terim, genç futbolcularına övgü yağdırdı.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları...

"Rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Lazio hakikaten çok güçlü bir ekip. İleride oynamayı ve baskı yapmayı seven bir ekip. Bekleyerek, kendi sahamıza kapanarak Lazio'ya karşı pozisyon yaratmanın zor olduğunu bildiğimiz için baskıyla başladık. Rakibi hataya zorlayarak bazı toplar da kaptık. Direkt üzerimize gelmemize izin de vermedik."

"KOLAY DEĞİL..."

"Oyunu dengeleyip öne de geçtik. Bir saat için çok iyi bir Galatasaray izlediğimizi söyleyebilirim. Kenarları daha iyi kullandığımızı düşünüyorum. Dar alanda, kısa mesafede takım boyunu da kısa tutarak rakibe pozisyon vermediğimiz gibi kendimiz de pozisyonlar bulduk. Kolay değil bu genç çocukların yılların Lazio'suna karşı yaptıkları..."

"Bunca zaman sonra oynadığımız ve seyirciyle oynadığımız Ali Sami Yen'de galibiyetle başlamak muhteşem. Taraftarlar da ritme katkıda bulundular ve daha iyi oynar hale geldik. Maçın sonunda da skoru ve oyuncuyu koruma hamlelerimiz de doğru oldu. İlk haftaya lider girdik, bu da sevindirici."

"BU EFOR BİZİ GRUPTAN ÇIKARMAYA GÖTÜRÜR"

"Grup herkesin her şeyi yapabileceği bir grup. İkinci maçımız Marsilya'da, çok zor bir maç olacak. Moskova yine çok zor geçecek. Burada oynayacağımız maçların hiçbiri kolay geçmeyecek, bunu bilelim. Oyun zor olacak ama bu efor, bu atmosfer bizi gruptan çıkarmaya doğru götürür."

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Son dakika: Fatih Terim'den Lazio maçı sonrası gençlere övgü! "Gruptan çıkmaya götürür..."
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