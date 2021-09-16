Son dakika: Fatih Terim'den Lazio maçı sonrası gençlere övgü! "Gruptan çıkmaya götürür..."

"BU EFOR BİZİ GRUPTAN ÇIKARMAYA GÖTÜRÜR"

"Grup herkesin her şeyi yapabileceği bir grup. İkinci maçımız Marsilya'da, çok zor bir maç olacak. Moskova yine çok zor geçecek. Burada oynayacağımız maçların hiçbiri kolay geçmeyecek, bunu bilelim. Oyun zor olacak ama bu efor, bu atmosfer bizi gruptan çıkarmaya doğru götürür."