Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe Avrupa’da Eintracht Frankfurt karşısında galibiyet arıyor! Fenerbahçe'nin 11'i açıklandı
Giriş Tarihi: 16.9.2021 20:37 Son Güncelleme: 16.9.2021 20:57

Son dakika: Fenerbahçe Avrupa’da Eintracht Frankfurt karşısında galibiyet arıyor! Fenerbahçe'nin 11'i açıklandı

Son dakika: Fenerbahçe Avrupa’da Eintracht Frankfurt karşısında galibiyet arıyor! Fenerbahçe’nin 11’i açıklandı

Son dakika haberi… UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda mücadele eden Fenerbahçe, grup aşamasında sezonun ilk maçına Bundesliga ekibi Frankfurt karşısında çıkıyor. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak olan maçta galibiyet arayan Fenerbahçe’nin birçok sakatlık eksiği bulunuyor. Zorlu mücadelede Fenerbahçe'nin 11’i belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Süper Lig'de sezona 3 galibiyet, 1 beraberlikle başlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun ilk grup maçına Eintracht Frankfurt karşısında çıkıyor. D Grubu'nda Frankfurt, Olimpiakos ve Royal Antwerp ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, saat 22.00'de başlayacak maçta galibiyet arıyor.

Deutsche Bank Park'ta oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılığını aynı ülkeden Matteo Passeri ve Alessandro Costanzo üstlenecek.

FENERBAHÇE'NİN 11'İ BELLİ OLDU

Altay, Serdar, Kim, Szalai, Mert Hakan, Gustavo, Samuel, Ferdi, Mesut, Valencia, Rossi.

Yedekler: Berke, Ertuğrul, Arda, Berisha, Fatih, Meyer, Muhammed, Novak, Pelkas

FRANKFURT'UN 11'İ

Frankfurt: Trapp; Durm, N'Dicka, Hinteregger, Da Costa; Sow, Jakic; Kamada, Lammers, Kostic; Borre.

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt karşısında 7 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Marcel Tisserand, Nazım Sangare ve Jose Sosa, Alman ekibi karşısında forma giyemeyecek.

Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren sarı-lacivertli takım, oynadığı 232 karşılaşmada 86 galibiyet, 48 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda fileleri 290 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 340 gol gördü.

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Son dakika: Fenerbahçe Avrupa’da Eintracht Frankfurt karşısında galibiyet arıyor! Fenerbahçe'nin 11'i açıklandı
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