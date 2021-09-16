Son dakika: Galatasaray Avrupa sahnesine çıkıyor! İlk 11’ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, grubunun ilk maçında Lazio'ya karşı mücadele verecek. Sarı-kırmızıların ilk 11'i belli oldu. Galatasaray'da Arda Turan, Barış Alper, Sacha Boey ve Feghouli sakatlıkları sebebiyle takımda yer almıyor.
GALATASARAY'IN 11'İ BELLİ OLDU
Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil
LAZİO'NUN 11'İ
Strakosha, Acerbi, Luis Felipe, Lazzari, Hysaj, Leiva, Akpa-Akpro, Luis Alberto, Zaccagni, Felipe Anderson, Immobile
FATİM TERİM'İN AVRUPA KARNESİ
Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde 88. Avrupa maçına çıkacak. Tecrübeli hoca ile 34 galibiyet, 19 beraberlik, 34 mağlubiyet yaşandı.
2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE
-Galatasaray ile Lazio'nun Avrupa kupalarındaki tek grup eşleşmesinde ev sahibi ekipler 1-0'lık skorla galip geldi (2001/02 Şampiyonlar Ligi).
-Avrupa kupalarında İtalyan takımlarını yedi kez mağlup eden Galatasaray'ın, temsilcilerini daha fazla mağlup ettiği tek ülke İspanya (8). Sarı-kırmızılı ekibin bu turnuvalarda temsilcilerine en fazla gol attığı iki ülkeden biri İtalya (31; İspanya ile eşit).
-Türk takımlarına rakip olduğu 14 Avrupa kupası maçının ikisini kaybeden Lazio (7G 5B), iki mağlubiyetini de deplasmanda aldı (Eylül 2001 vs Galatasaray & Nisan 2013 vs Fenerbahçe).