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Giriş Tarihi: 16.9.2021 18:23 Son Güncelleme: 16.9.2021 18:47

Son dakika: Galatasaray Avrupa sahnesine çıkıyor! İlk 11’ler belli oldu

Son dakika: Galatasaray Avrupa sahnesine çıkıyor! İlk 11’ler belli oldu

Son dakika haberi… UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan bugün başlıyor. Avrupa’daki temsilcilerimizden Galatasaray bugün evinde İtalyan devi Lazio’yu ağırlayacak. Galatasaray ve Lazio'nun ilk 11’i belli oldu. İki takım arasında 2016 yılında oynanan son maçı Lazio evinde Galatasaray’ı 3-1 mağlup etmişti. İşte son dakika Galatasaray haberleri…

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, grubunun ilk maçında Lazio'ya karşı mücadele verecek. Sarı-kırmızıların ilk 11'i belli oldu. Galatasaray'da Arda Turan, Barış Alper, Sacha Boey ve Feghouli sakatlıkları sebebiyle takımda yer almıyor.

GALATASARAY'IN 11'İ BELLİ OLDU

Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

LAZİO'NUN 11'İ

Strakosha, Acerbi, Luis Felipe, Lazzari, Hysaj, Leiva, Akpa-Akpro, Luis Alberto, Zaccagni, Felipe Anderson, Immobile

FATİM TERİM'İN AVRUPA KARNESİ

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde 88. Avrupa maçına çıkacak. Tecrübeli hoca ile 34 galibiyet, 19 beraberlik, 34 mağlubiyet yaşandı.

2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

-Galatasaray ile Lazio'nun Avrupa kupalarındaki tek grup eşleşmesinde ev sahibi ekipler 1-0'lık skorla galip geldi (2001/02 Şampiyonlar Ligi).

-Avrupa kupalarında İtalyan takımlarını yedi kez mağlup eden Galatasaray'ın, temsilcilerini daha fazla mağlup ettiği tek ülke İspanya (8). Sarı-kırmızılı ekibin bu turnuvalarda temsilcilerine en fazla gol attığı iki ülkeden biri İtalya (31; İspanya ile eşit).

-Türk takımlarına rakip olduğu 14 Avrupa kupası maçının ikisini kaybeden Lazio (7G 5B), iki mağlubiyetini de deplasmanda aldı (Eylül 2001 vs Galatasaray & Nisan 2013 vs Fenerbahçe).

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Son dakika: Galatasaray Avrupa sahnesine çıkıyor! İlk 11’ler belli oldu
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