Son dakika: Galatasaray Avrupa sahnesine çıkıyor! İlk 11’ler belli oldu

2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

-Galatasaray ile Lazio'nun Avrupa kupalarındaki tek grup eşleşmesinde ev sahibi ekipler 1-0'lık skorla galip geldi (2001/02 Şampiyonlar Ligi).

-Avrupa kupalarında İtalyan takımlarını yedi kez mağlup eden Galatasaray'ın, temsilcilerini daha fazla mağlup ettiği tek ülke İspanya (8). Sarı-kırmızılı ekibin bu turnuvalarda temsilcilerine en fazla gol attığı iki ülkeden biri İtalya (31; İspanya ile eşit).

-Türk takımlarına rakip olduğu 14 Avrupa kupası maçının ikisini kaybeden Lazio (7G 5B), iki mağlubiyetini de deplasmanda aldı (Eylül 2001 vs Galatasaray & Nisan 2013 vs Fenerbahçe).