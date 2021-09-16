Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray-Lazio maçının hakemi Matej Jug tepki çekti! Fatih Terim ve tribünler çılgına döndü…
Giriş Tarihi: 16.9.2021 20:34 Son Güncelleme: 16.9.2021 21:04

Son dakika: Galatasaray-Lazio maçının hakemi Matej Jug tepki çekti! Fatih Terim ve tribünler çılgına döndü…

Son dakika: Galatasaray-Lazio maçının hakemi Matej Jug tepki çekti! Fatih Terim ve tribünler çılgına döndü…

Son dakika haberi… UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda ilk maçına Galatasaray, Türk Telekom Stadı’nda İtalya Serie A ekibi Lazio’yu ağırlıyor. Saat 19.45’te başlayan zorlu mücadeleyi Slovenyalı hakem Matej Jug yönetiyor. Deneyimli hakem, Galatasaray aleyhine verdiği kararlarla tepki çekti. Yedek kulübesinde Fatih Terim, tribünlerde ve sosyal medyada ise taraftarlar, maçın hakemine tepki gösterdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Süper Lig'de ilk 4 haftada 8 puan toplayan Galatasaray, son olarak Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor karşılaşmasının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde sahne alan sarı-kırmızılılar, gruptaki ilk sınavına çıktı.

İtalya'nın deneyimli takımı Lazio'yu Türk Telekom Stadı'nda ağırlayan temsilcimiz, maçın ilk yarısına hareketli başladı. İlk yarı boyunca Lazio kalesinde tehlikeli pozisyonlara giren Galatasaray, rakibine de pozisyon vermedi.

Maçın 24. dakikası oynanırken ilk 45 dakikanın en tehlikeli atağı Lazio kalesinde yaşandı. Galatasaray'ın Rumen oyuncusu Morutan, sol ayağıyla çok sert bir şut çekti.

Morutan'ın kaleciyi zorlayan bu şutu, üst direkte patladı. Daha sonra da topla daha çok oynayan ve daha çok gol girişiminde bulunan takım Galatasaray oldu.

MAÇIN HAKEMİ TEPKİ ÇEKTİ

Lazio maçının Slovenyalı hakemi Matej Jug, ilk 45 dakika boyunca verdiği kararla taraftarın ve teknik heyetin tepkisini çekti.

İlk yarı içerisinde Lazio'lu futbolcuların eline çarpan 2 pozisyonda da oyunu devam ettiren Matej Jug, Cicaldau'ya yapılan net faul pozisyonunu da es geçti.

Cicaldau'nun sağ ayak bileğine basılan pozisyonda oyunu devam ettiren deneyimli hakem, Fatih Terim ve tribünlerden sert tepki aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında maçın hakemi bir kez daha skandal bir karar verdi.

Sloven hakem Lazio futbolcusu Akpro'yu ikinci sarı kartı gösteremedi. Akpro,sarı kartı varken Marcao'ya sert bir faul yapmıştı. Lazio hocası, Sarri pozisyonun hemen ardından oyuncusunu kenara aldı.

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Son dakika: Galatasaray-Lazio maçının hakemi Matej Jug tepki çekti! Fatih Terim ve tribünler çılgına döndü…
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