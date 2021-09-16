Son dakika: Geçen sezonun yıldızına sert eleştiri! ’İstediği parayı da aldı şimdi nerede?

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçına dün akşam çıktı. Siyah beyazlılarda Atiba ve N'Sakala aksıyan isimler arasında yer aldı. Davoud ve Bellingham gibi oyuncuları durdurmakta zorluk çeken Beşiktaş orta sahasında Pjanic, paslarıyla fark yarattı. Ghezzal'ın performansı eleştirilerin odağı oldu.
SON DAKİKA: GHEZZAL'A ELEŞTİRİ! 'İSTEDİĞİ PARAYI DA ALDI...'
İşte Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın Beşiktaş - Borussia Dortmund maçını değerlendirdiği yazısı...
'Öncelikle güzel tarafından bakmak istiyorum maça. Dortmund gibi bir ekibe karşı Beşiktaş başa baş bir futbol oynayabileceğini gösterdi. Beşiktaş'ın şu maçta ilk dakikadan itibaren yapacağı şey sabırlı olmaktı.
'SKOR FARKLI DA OLABİLİRDİ...'
Evinizde oynadığınız bu grup maçlarında kaybetmeden puan ya da puanları almanız gerekir. Açılmadan oynayacaksınız. Öncelikli hedefin 1 puan olacak. Pozisyonlar da bulduk. Ersin iki gol yese de kurtardığı kritik pozisyonlar da oldu. Orta sahada biraz daha güçlü olsaydık skor farklı da olabilirdi. Dortmund fizik olarak Beşiktaş'tan iyiydi. Şimdi birkaç noktaya bakalım:
'ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN EN KÖTÜ ZEMİNİ...'
1- Zemin berbattı. Herhalde Şampiyonlar Ligi'ndeki en kötü zemindir.
2- Ghezzal transferin kahramanıydı. İstediği parayı da aldı (Yıllık 3 milyon Euro-yaklaşık 30 milyon TL). İyi de geçen seneki Ghezzal nerede? Ligde var, Avrupa'da yok.
3- Pjanic sahanın en iyi ismiydi Beşiktaş adına. Herhalde bu zemin böyle olmasa daha iyisini de yapardı.
4- Beşiktaş, Vida'yı aradı. Vida'nın tecrübesini ve aklını aradı!
5- Sonradan oyuna giren Salih ve Kenan'ın bir katkısı olmadı. Salih'in hiç katkısı yoktu.
6- Montero şansını iyi kullandı. Vitrin maçı gibi gördü karşılaşmayı, golü muhteşemdi. Vida ile beraber oynarlar artık.
Sonuç: Enseyi karartmaya gerek yok. Beşiktaş'ta ışık var. Bundan sonraki grup maçlarında aynı inancı sergilerse puan ya da puanlar çıkarabilir ki bu takıma dahil olacak isimler var.
Son bir cümle de taraftara olağanüstü bir destek verdiler bravo.'