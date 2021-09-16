Son dakika: Geçen sezonun yıldızına sert eleştiri! ’İstediği parayı da aldı şimdi nerede?

'SKOR FARKLI DA OLABİLİRDİ...'

Evinizde oynadığınız bu grup maçlarında kaybetmeden puan ya da puanları almanız gerekir. Açılmadan oynayacaksınız. Öncelikli hedefin 1 puan olacak. Pozisyonlar da bulduk. Ersin iki gol yese de kurtardığı kritik pozisyonlar da oldu. Orta sahada biraz daha güçlü olsaydık skor farklı da olabilirdi. Dortmund fizik olarak Beşiktaş'tan iyiydi. Şimdi birkaç noktaya bakalım: