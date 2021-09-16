Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Geçen sezonun yıldızına sert eleştiri! 'İstediği parayı da aldı şimdi nerede?
Giriş Tarihi: 16.9.2021 09:00 Son Güncelleme: 16.9.2021 09:11

Son dakika: Geçen sezonun yıldızına sert eleştiri! 'İstediği parayı da aldı şimdi nerede?

MURAT ÖZBOSTAN
Son dakika: Geçen sezonun yıldızına sert eleştiri! ’İstediği parayı da aldı şimdi nerede?

Beşiktaş'tan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Siyah beyazlılar bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Alman devi Borussia Dortmund'u konuk etti. Baştan sona büyük bir çaba gösteren Beşiktaş, Jude Bellingham ve Haaland'ı durduramadı ve maçtan 2-1 mağlup ayrıldı. Beşiktaş'ın tek golünü İspanyol stoper Montero attı. Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Ghezzal'In performansını eleştirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçına dün akşam çıktı. Siyah beyazlılarda Atiba ve N'Sakala aksıyan isimler arasında yer aldı. Davoud ve Bellingham gibi oyuncuları durdurmakta zorluk çeken Beşiktaş orta sahasında Pjanic, paslarıyla fark yarattı. Ghezzal'ın performansı eleştirilerin odağı oldu.

Son dakika: Geçen sezonun yıldızına sert eleştiri! ’İstediği parayı da aldı şimdi nerede?

SON DAKİKA: GHEZZAL'A ELEŞTİRİ! 'İSTEDİĞİ PARAYI DA ALDI...'

İşte Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın Beşiktaş - Borussia Dortmund maçını değerlendirdiği yazısı...

Son dakika: Geçen sezonun yıldızına sert eleştiri! ’İstediği parayı da aldı şimdi nerede?

'Öncelikle güzel tarafından bakmak istiyorum maça. Dortmund gibi bir ekibe karşı Beşiktaş başa baş bir futbol oynayabileceğini gösterdi. Beşiktaş'ın şu maçta ilk dakikadan itibaren yapacağı şey sabırlı olmaktı.

Son dakika: Geçen sezonun yıldızına sert eleştiri! ’İstediği parayı da aldı şimdi nerede?

'SKOR FARKLI DA OLABİLİRDİ...'

Evinizde oynadığınız bu grup maçlarında kaybetmeden puan ya da puanları almanız gerekir. Açılmadan oynayacaksınız. Öncelikli hedefin 1 puan olacak. Pozisyonlar da bulduk. Ersin iki gol yese de kurtardığı kritik pozisyonlar da oldu. Orta sahada biraz daha güçlü olsaydık skor farklı da olabilirdi. Dortmund fizik olarak Beşiktaş'tan iyiydi. Şimdi birkaç noktaya bakalım:

Son dakika: Geçen sezonun yıldızına sert eleştiri! ’İstediği parayı da aldı şimdi nerede?

'ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN EN KÖTÜ ZEMİNİ...'

1- Zemin berbattı. Herhalde Şampiyonlar Ligi'ndeki en kötü zemindir.

Son dakika: Geçen sezonun yıldızına sert eleştiri! ’İstediği parayı da aldı şimdi nerede?

2- Ghezzal transferin kahramanıydı. İstediği parayı da aldı (Yıllık 3 milyon Euro-yaklaşık 30 milyon TL). İyi de geçen seneki Ghezzal nerede? Ligde var, Avrupa'da yok.

Son dakika: Geçen sezonun yıldızına sert eleştiri! ’İstediği parayı da aldı şimdi nerede?

3- Pjanic sahanın en iyi ismiydi Beşiktaş adına. Herhalde bu zemin böyle olmasa daha iyisini de yapardı.

4- Beşiktaş, Vida'yı aradı. Vida'nın tecrübesini ve aklını aradı!

Son dakika: Geçen sezonun yıldızına sert eleştiri! ’İstediği parayı da aldı şimdi nerede?

5- Sonradan oyuna giren Salih ve Kenan'ın bir katkısı olmadı. Salih'in hiç katkısı yoktu.

Son dakika: Geçen sezonun yıldızına sert eleştiri! ’İstediği parayı da aldı şimdi nerede?

6- Montero şansını iyi kullandı. Vitrin maçı gibi gördü karşılaşmayı, golü muhteşemdi. Vida ile beraber oynarlar artık.

Sonuç: Enseyi karartmaya gerek yok. Beşiktaş'ta ışık var. Bundan sonraki grup maçlarında aynı inancı sergilerse puan ya da puanlar çıkarabilir ki bu takıma dahil olacak isimler var.

Son dakika: Geçen sezonun yıldızına sert eleştiri! ’İstediği parayı da aldı şimdi nerede?

Son bir cümle de taraftara olağanüstü bir destek verdiler bravo.'

TARAFTARDAN GHEZZAL'A TEPKİ!

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Son dakika: Geçen sezonun yıldızına sert eleştiri! 'İstediği parayı da aldı şimdi nerede?
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