Son dakika: Herkes o genç yıldızı konuşuyor! Messi, Neymar ve Mbappe’nin olduğu sahada...

POCHETTİNO'DAN MESSİ - NEYMAR - MBAPPE AÇIKLAMASI!

PSG'nin Arjantinli teknik direktörü Mauricio Pochettino, 1-1 biten Brugge maçından sonra açıklamalarda bulundu. Sorunlarının ileride değil geride olduğunu belirten Pochettini 'Sahanın geri kalanında daha güçlü olmalıyız. Bunun için de zamana ihtiyacımız var.' dedi.