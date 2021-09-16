Son dakika: Herkes o genç yıldızı konuşuyor! Messi, Neymar ve Mbappe’nin olduğu sahada...

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizine Club Brugge imza attı! Neymar, Mbappe ve Lionel Messi'li PSG, Belçika deplasmanından üç puan çıkaramadı. Messi ilk kez Barcelona forması dışında başka bir takımla Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdi. Maç boyunca etkisiz bir görüntü ortaya koyan Messi'nin teknik direktörü Mauricio Pochettino'dan itiraf geldi.
SON DAKİKA: MESSİ'Yİ HEDEF GÖSTERDİLER! 'KABUSA DÖNÜŞTÜ...'
Geçtiğimiz sezonlarda Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı gösteren fakat kupayı kazanamayan PSG'nin tek hedefi Şampiyonlar Ligi kupası!
A Grubu'nda Club Brugge ile Paris Saint-Germain (PSG) 1-1 berabere kaldı. PSG, 15. dakikada Ander Herrera'nın golüyle 1-0 öne geçse de Club Brugge, 27. dakikada Hans Vanaken ile rakip fileleri havalandırarak maçın skorunu belirledi.
LE FİGARO: PARİS Mİ TAKIM MI?
Le Figaro ise manşetinde 'Bu Paris'ten gerçekten hiç hoşlanmadık. Ortada bir takım yok, bu çok rahatsız edici.' dedi.
POCHETTİNO'DAN MESSİ - NEYMAR - MBAPPE AÇIKLAMASI!
PSG'nin Arjantinli teknik direktörü Mauricio Pochettino, 1-1 biten Brugge maçından sonra açıklamalarda bulundu. Sorunlarının ileride değil geride olduğunu belirten Pochettini 'Sahanın geri kalanında daha güçlü olmalıyız. Bunun için de zamana ihtiyacımız var.' dedi.
22 YAŞINDA MESSİ VE NEYMAR'IN YANINDAN SİVRİLDİ!
Club Brugge forması giyen 22 yaşındaki Noa Lang, dün gece oynanan Club Brugge - PSG maçında sahanın yıldızı oldu.
Hollanda doğumlu oyuncu henüz 1999 doğumlu olmasına rağmen oyun zekasıyla dikkat çekiyor.
Hem sol kanat hem de sağ kanatta oynayabilen Noa Lang, daha önce Ajax, Twente gibi takımlarda da oynadı.
Hollanda U-21 takımında 8 maça çıkan genç oyuncu 1 de gol attı. Lang'ın Club Brugge ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
1997 doğumlu Noa Lang, Club Brugge - PSG maçında sahanın en iyi oyuncusu seçildi.