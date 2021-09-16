Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Herkes o genç yıldızı konuşuyor! Messi, Neymar ve Mbappe'nin olduğu sahada...
Giriş Tarihi: 16.9.2021 14:14 Son Güncelleme: 16.9.2021 14:20

Son dakika: Herkes o genç yıldızı konuşuyor! Messi, Neymar ve Mbappe'nin olduğu sahada...

Son dakika: Herkes o genç yıldızı konuşuyor! Messi, Neymar ve Mbappe’nin olduğu sahada...

Transfer sezonunun en sükseli olayına imza atan PSG, dün akşam Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Club Brugge ile karşı karşıya geldi. Barcelona'dan PSG'ye transfer olan süperstar Lionel Messi ilk kez PSG formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti. Neymar ve Mbappe'nin de ilk 11'de başladığı maçta yıldız oyuncuları kötü bir sürpriz karşıladı! İşte dünyanın konuştuğu o genç futbolcu...

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizine Club Brugge imza attı! Neymar, Mbappe ve Lionel Messi'li PSG, Belçika deplasmanından üç puan çıkaramadı. Messi ilk kez Barcelona forması dışında başka bir takımla Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdi. Maç boyunca etkisiz bir görüntü ortaya koyan Messi'nin teknik direktörü Mauricio Pochettino'dan itiraf geldi.

Son dakika: Herkes o genç yıldızı konuşuyor! Messi, Neymar ve Mbappe’nin olduğu sahada...

SON DAKİKA: MESSİ'Yİ HEDEF GÖSTERDİLER! 'KABUSA DÖNÜŞTÜ...'

Geçtiğimiz sezonlarda Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı gösteren fakat kupayı kazanamayan PSG'nin tek hedefi Şampiyonlar Ligi kupası!

Son dakika: Herkes o genç yıldızı konuşuyor! Messi, Neymar ve Mbappe’nin olduğu sahada...

Bu hedef doğrultusunda dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Lionel Messi'yi transfer eden PSG, ilk maçından hüsranla ayrıldı!

Son dakika: Herkes o genç yıldızı konuşuyor! Messi, Neymar ve Mbappe’nin olduğu sahada...

A Grubu'nda Club Brugge ile Paris Saint-Germain (PSG) 1-1 berabere kaldı. PSG, 15. dakikada Ander Herrera'nın golüyle 1-0 öne geçse de Club Brugge, 27. dakikada Hans Vanaken ile rakip fileleri havalandırarak maçın skorunu belirledi.

Son dakika: Herkes o genç yıldızı konuşuyor! Messi, Neymar ve Mbappe’nin olduğu sahada...

PSG'nin üç yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, Lionel Messi ve Neymar bu sezon ilk kez aynı anda ilk 11'de sahaya çıktı. Mbappe, 51. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Son dakika: Herkes o genç yıldızı konuşuyor! Messi, Neymar ve Mbappe’nin olduğu sahada...

L'EQUİPE'DEN MESSİ VE NEYMAR ELEŞTİRİSİ! 'BÜYÜK BİR TEHDİTTİ AMA...'

'Bakıldığı zaman Messi, Neymar ve Mbappe rakip için büyük bir tehditti ama maçta bunu göremedik. Hep bireysel oynadılar.'

Son dakika: Herkes o genç yıldızı konuşuyor! Messi, Neymar ve Mbappe’nin olduğu sahada...

LE FİGARO: PARİS Mİ TAKIM MI?

Le Figaro ise manşetinde 'Bu Paris'ten gerçekten hiç hoşlanmadık. Ortada bir takım yok, bu çok rahatsız edici.' dedi.

Son dakika: Herkes o genç yıldızı konuşuyor! Messi, Neymar ve Mbappe’nin olduğu sahada...

POCHETTİNO'DAN MESSİ - NEYMAR - MBAPPE AÇIKLAMASI!

PSG'nin Arjantinli teknik direktörü Mauricio Pochettino, 1-1 biten Brugge maçından sonra açıklamalarda bulundu. Sorunlarının ileride değil geride olduğunu belirten Pochettini 'Sahanın geri kalanında daha güçlü olmalıyız. Bunun için de zamana ihtiyacımız var.' dedi.

Son dakika: Herkes o genç yıldızı konuşuyor! Messi, Neymar ve Mbappe’nin olduğu sahada...

22 YAŞINDA MESSİ VE NEYMAR'IN YANINDAN SİVRİLDİ!

Club Brugge forması giyen 22 yaşındaki Noa Lang, dün gece oynanan Club Brugge - PSG maçında sahanın yıldızı oldu.

Son dakika: Herkes o genç yıldızı konuşuyor! Messi, Neymar ve Mbappe’nin olduğu sahada...

Hollanda doğumlu oyuncu henüz 1999 doğumlu olmasına rağmen oyun zekasıyla dikkat çekiyor.

Son dakika: Herkes o genç yıldızı konuşuyor! Messi, Neymar ve Mbappe’nin olduğu sahada...

Hem sol kanat hem de sağ kanatta oynayabilen Noa Lang, daha önce Ajax, Twente gibi takımlarda da oynadı.

Son dakika: Herkes o genç yıldızı konuşuyor! Messi, Neymar ve Mbappe’nin olduğu sahada...

Hollanda U-21 takımında 8 maça çıkan genç oyuncu 1 de gol attı. Lang'ın Club Brugge ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

Son dakika: Herkes o genç yıldızı konuşuyor! Messi, Neymar ve Mbappe’nin olduğu sahada...

1997 doğumlu Noa Lang, Club Brugge - PSG maçında sahanın en iyi oyuncusu seçildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

GSB kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB kura sonuçları için açıklama geldi!
Rezil damadın kaynanasına gönderdiği aşk mesajları ortaya çıktı! Sinir krizi geçirdi...
Yüz yüze eğitimden son dakika haberi: Yeni tedbirler geliyor
Son dakika haberi | HÜRKUŞ'un bilgilerini böyle satmışlar!
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! 2021-2022 KYK sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
KPSS sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2021 KPSS lisans sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?
Son dakika: Beşiktaş-Dortmund maçı sonrası flaş sözler! "Bu kadarı şart mıydı? Sergen Yalçın keşke..."
Altın fiyatları için yılsonu tahmini geldi! Altın fiyatları ne kadar olacak? İslam Memiş’ten dikkat çeken altın yorumu
Taliban karıştı
Bakan Kasapoğlu paylaştı... KYK yurt sonuçları açıklandı! 2021-2022 KYK yurt başvurusu sonuçları sorgulama ekranı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Herkes o genç yıldızı konuşuyor! Messi, Neymar ve Mbappe'nin olduğu sahada...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA