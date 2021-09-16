Son dakika: Lionel Messi PSG’deki ilk Şampiyonlar Ligi maçından sonra ateş altında! Eski Fenerbahçeli sert eleştirdi...

Son dakika… Tüm futbolseverleri şaşırtan bir gelişme sonrası Barcelona'dan ayrılma kararı alan Lionel Messi, herkesin gönlünde taht kurduğu İspanyol devinden gözyaşlarıyla ayrıldı. Barcelona'dan ayrılışından kısa bir süre sonra PSG'ye imza attı.
La Liga'nın finansal yükümlülüklerini karşılayamadığı için Messi ile yollarını ayırmak zorunda kalan Barcelona, Arjantinli yıldızın ayrılışının ardından ekonomik ve sportif olarak düşüşe geçti.
Paris Saint-Germain ise yıldızlar topluğunun son halkası olarak Lionel Messi'yi kadrosuna kattı ve rüya kadrosunu tamamladı.
Reims karşısında oldukça sert müdahalelere maruz kalan Messi, milli aranın ardından oynanan Clermont maçında ise Dünya Kupası Elemeleri nedeniyle kadroda yer almadı.
Lionel Messi'nin PSG'de 11'e çıktığı ilk maç, PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk maçı oldu. Club Brugge'e karşı A Grubu'nda oynanan maça ilk 11 başlayan Messi, eleştirilerin hedefi haline geldi.
Bu üstünlüğünü koruyamayan PSG, 27. dakikada Vanaken'in golüne engel olamadı. 1-1'lik eşitliğin ardından oyun üstünlüğünü kaybeden PSG, Mbappe'nin sakatlanarak oyundan alınmasından sonra adeta yıkıldı.
Club Brugge kalesinde baskı oluşturan ancak kilidi açamayan Fransız devi, rakibine de bolca pozisyon şansı verdi.
PSG'nin gol aradığı sırada etkisini gösteremeyen Lionel Messi, maçın ardından eski Fenerbahçeli Nicolas Anelka tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.
Fransız yayıncı RMC Sport'a konuşan Nicolas Anelka'nın yorumları şöyle…
"Club Brugge, maçın her alanında PSG'den daha iyiydi. Orta saha savaşı, kaleye isabet eden şutlar… Bu yüzden onları tebrik ederim."
"PSG'nin iyi oynamasını bekliyorduk ama bu PSG'yi görmek istemiyoruz. Hiçbir şey iyi gitmedi. İleriye dönük hiçbir şey yoktu."
Anelka, PSG'nin Lionel Messi ile ilk kez Avrupa şampiyonu olması için bir gelişime ihtiyaç duyduğu konusunda ısrar ederek, "Böyle oynarlarsa bu mümkün olmayacak" dedi.
Öte yandan Lionel Messi, sosyal medyada da Fransız taraftarların eleştirilerine de maruz kaldı.
L'EQUİPE'DEN MESSİ VE NEYMAR ELEŞTİRİSİ!
Fransa'nın önde gelen gazetesi L'Equiepe, "Bakıldığı zaman Messi, Neymar ve Mbappe rakip için büyük bir tehditti ama maçta bunu göremedik. Hep bireysel oynadılar." ifadelerini kullandı.
PSG'nin Arjantinli teknik direktörü Mauricio Pochettino, 1-1 biten Brugge maçından sonra açıklamalarda bulundu. Sorunlarının ileride değil geride olduğunu belirten Pochettini 'Sahanın geri kalanında daha güçlü olmalıyız. Bunun için de zamana ihtiyacımız var.' dedi.