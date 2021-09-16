Son dakika: Vitor Pereira'dan Frankfurt maçı sonrası Mesut Özil sözleri! "İyi performans..."

"DÜNYANIN EN İYİ OYUNCULARI BİLE PENALTI KAÇIRABİLİYOR"

Pereira, dış saha maçlarındaki yorgunluk ve Pelkas'ın penaltı kullanması yönündeki soruya şöyle cevap verdi: "Taraftarlarımızın önünde olmayı seviyorum ama benim için her maç aynı. Kalitemizi göstermek için sahaya çıkıyoruz. Benim için içerde ve dışarda oynanan maçlar aynıdır. Baskılı bir oyun ve boşluklar arayarak gol pozisyonları üreten bir takım görmek istiyorum. Penaltı konusunda maçtan önce bir planımız oluyor. 2 tane belirlediğimiz isim oluyor ancak onlar da sahadan çıkmıştı. Bazen fantastik bir gol atarsınız bazen dünyanın en iyi oyuncuları bile kaçırabiliyor. Soyunma odasında gördüğüm herkes aile gibiydi. Pelkas'a destek vardı. Doğru bir takım ruhu yaratmak beni daha mutlu eder."

Frankfurt-Fenerbahçe maçı sonrası Vitor Pereira'dan penaltı yorumu