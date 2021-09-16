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Giriş Tarihi: 16.9.2021

Yabancılar sahada Türkler kulübede

Siyah-beyazlılar Borussia Dortmund'a karşı kaleci Ersin Destanoğlu dışında 10 yabancı futbolcuyla sahaya çıktı. Savunmada Rosier, Welinton, Montero ve N'Sakala'yı tercih eden teknik direktör Sergen Yalçın, orta alanda Josef, Atiba ve Pjanic üçlüsüne görev verdi. Kanatlarda Ghezzal ile Larin oynarken, en uçta Batshuayi forma giydi. Yedek kulübesi ise tamamen Türkler'den oluştu. Beşiktaş'ta Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Necip Uysal ve Kenan Karaman olmak 9 Türk oyuncu yedek soyundu.
Öte yandan Kevin N'Koudou, Yeni Malatyaspor maçında sağ ayak bileğine aldığı darbenin ardından ağrılarının devam etmesi nedeniyle Borussia Dortmund maçının kadrosundan çıkarıldı.

N'SAKALA DÖNDÜ
Ligin ikinci haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçta yaşadığı rahatsızlık nedeniyle takımdan uzak kalan Fabrice N'Sakala, Dortmund karşılaşmasıyla 11'e geri döndü.

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Yabancılar sahada Türkler kulübede
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