Yabancılar sahada Türkler kulübede

Siyah-beyazlılar Borussia Dortmund'a karşı kaleci Ersin Destanoğlu dışında 10 yabancı futbolcuyla sahaya çıktı. Savunmada Rosier,Welinton, Montero ve N'Sakala'yı terciheden teknik direktör Sergen Yalçın,orta alanda Josef, Atiba ve Pjanic üçlüsünegörev verdi. Kanatlarda Ghezzal ile Larinoynarken, en uçta Batshuayi forma giydi. Yedek kulübesi ise tamamen Türkler'den oluştu. Beşiktaş'ta Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Necip Uysal ve Kenan Karaman olmak 9 Türk oyuncu yedek soyundu.
Öte yandan Kevin N'Koudou,Yeni Malatyaspor maçında sağayak bileğine aldığı darbenin ardındanağrılarının devam etmesinedeniyle Borussia Dortmundmaçının kadrosundançıkarıldı.
N'SAKALA DÖNDÜ
Ligin ikinci haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçta yaşadığı rahatsızlık nedeniyle takımdan uzak kalan Fabrice N'Sakala, Dortmund karşılaşmasıyla 11'e geri döndü.