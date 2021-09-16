Yeni patron Kuntz

Türkiye’nin 4 gün önce SABAH SPOR’dan öğrendiği Alman teknik adamla 3 yıllık anlaşma sağlandı. 58 yaşındaki hoca, önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelip sözleşme imzalayacak
Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası teknik adam arayışına giren TFF, Almanya U21 hocası Stefan Kuntz isminde uzlaşma sağlamıştı. 58 yaşındakiteknik adam İstanbul'a gelmiş,Riva Tesisleri'ni gezmiş veprensipte el sıkışılmıştı. Önceki gün ülkesine dönen tecrübeli çalıştırıcı, dün yönetim kuruluna sunuldu ve kabul gördü. A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un yürüttüğü operasyonda anlaşma 3 yıllık olacak. TFFyönetimi, şimdi Dünya KupasıEleme Grubu'nda, Kuntz'unyanında olacak ve ona yardımedecek yerli antrenör için arayışagirdi. Gündemdeki isimler ise yine Alman patentli olan Tayfun Korkut, Mustafa Doğan ve Tayfur Havutçu... Yardımcı belirlendikten sonra Stefan Kuntz resmi sözleşmeye imza atacak.
2017 VE 2021'DE AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU
Teknik direktörlük kariyerine Neunkirchen takımında başlayan Stefan Kuntz sırasıyla Karlsruhe, Mannheim, Arlen, Kkoblez, Bochum, K'lautern takımlarını çalıştırdı. 2016 yılında Almanya U21 Milli Takımı'nın başına geçen tecrübeli çalıştırıcı 2017 ve 2021 yıllarında Avrupa Şampiyonluğu zaferine ulaştı. Kuntz, sahaya yansıttığı pozitif futbol ve yetiştirdiği genç yıldızlarla dikkat çekiyor.