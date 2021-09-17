2021 YKS ek tercih ücreti ne kadar? YKS 2. ek yerleştirme harcı kaç TL? İşte üniversite ek yerleştirme ücretleri!

YKS sonucu ile ikinci yerleştirmeler kapsamında üniversiteye yerleşmeye hazırlanan adaylar, ÖSYM tarafından yayınlanan YKS ek yerleştirme kılavuzunu takip ediyor. Bugün ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzla "2021 YKS ek tercih ücreti ne kadar, YKS 2. Ek yerleştirme harcı kaç TL?" gibi sorulara yanıt aranıyor. Önümüzdeki günlerde başlaması planlanan YKS ek tercih sürecine ilişkin güncel veriler ve üniversite ek yerleştirme ücretleri haberimizde.
YKS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?
Ek yerleştirme işlemleri 20-23 Eylül tarihleri arasında ÖSYM AİS üzerinden yapılacak.
YKS EK TERCİH ÜCRETİ İNTERNETTEN YATIRILIR MI?
2021 YKS ek yerleştirme ücretleri internet bankacılığı ile yatırılabilmektedir. Ek yerleştirme tercihi yapacak olan adaylar bankaya gitmeden ek tercih ücretini internet üzerinden de yatırabilir.
YKS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ HANGİ BANKADAN YATIRILIR?
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
*Yerleştirme ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.
KİMLER EK YERLEŞTİRMEDE TERCİH YAPABİLİR?
1. 2020-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.
2. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo 4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.
3. 2020-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.
4. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.