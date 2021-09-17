Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altın fiyatları son dakika hareketlendi! Bugün 17 Eylül 2021 Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 17.9.2021 16:58 Son Güncelleme: 17.9.2021 16:59

Altın fiyatları son dakika hareketlendi! Bugün 17 Eylül 2021 Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika hareketlendi! Bugün 17 Eylül 2021 Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika hareketliliği haftanın son işlem gününde milyonların gündeminde bulunuyor. Altın alım satımı yapmak isteyen binlerce yatırımcı gram, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın fiyatları son durum araştırması yapıyor. Kapalıçarşı’da anlık grafik sürekli değişirken gram altın fiyatının 500 TL altında olması piyasaları hareketlendiriyor. Peki Altın fiyatları ne kadar? Bugün 17 Eylül Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum bilgisi

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Haftanın son işlem gününde alım satım yapmak isteyen vatandaşlar anlık grafiğe göre hareket ediyor. Serbest piyasada anlık iniş çıkış sürekli hareketli olurken 17 Eylül 2021 Altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Peki Altın fiyatları ne kadar? Bugün 17 Eylül Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? (17 EYLÜL 2021)

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Anlık inişli çıkışlı grafik dünya piyasalarındaki yatırımlara da yön verirken altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar şöyle;

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

Alış: 3.220,00

Satış: 3.269,00

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 486,07

Satış: 486,24

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ATA ALTIN FİYATLARI

Alış: 3.195,00

Satış: 3.243,00

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 3.104,24

Satış: 3.104,24

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN FİYATLARI

Alış: 1.581,00

Satış: 1.601,00

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 791,00

Satış: 800,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 438,97

Satış: 455,95

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Altın fiyatları son dakika hareketlendi! Bugün 17 Eylül 2021 Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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