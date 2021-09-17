Altın fiyatları son dakika hareketlendi! Bugün 17 Eylül 2021 Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Haftanın son işlem gününde alım satım yapmak isteyen vatandaşlar anlık grafiğe göre hareket ediyor. Serbest piyasada anlık iniş çıkış sürekli hareketli olurken 17 Eylül 2021 Altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Peki Altın fiyatları ne kadar? Bugün 17 Eylül Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?