Altın fiyatları son dakika hareketlendi! Bugün 17 Eylül 2021 Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Haftanın son işlem gününde alım satım yapmak isteyen vatandaşlar anlık grafiğe göre hareket ediyor. Serbest piyasada anlık iniş çıkış sürekli hareketli olurken 17 Eylül 2021 Altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Peki Altın fiyatları ne kadar? Bugün 17 Eylül Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Anlık inişli çıkışlı grafik dünya piyasalarındaki yatırımlara da yön verirken altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar şöyle;
CUMHURİYET ALTIN FİYATI
Alış: 3.220,00
Satış: 3.269,00
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 486,07
Satış: 486,24
ATA ALTIN FİYATLARI
Alış: 3.195,00
Satış: 3.243,00
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.104,24
Satış: 3.104,24
YARIM ALTIN FİYATLARI
Alış: 1.581,00
Satış: 1.601,00
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 791,00
Satış: 800,00
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22 AYAR BİLEZİK FİYATI
Alış: 438,97
Satış: 455,95