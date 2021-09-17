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Giriş Tarihi: 17.9.2021 15:20 Son Güncelleme: 17.9.2021 15:35

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

AA
Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda yarı finale yükseldi

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde İrlanda'yı 4-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Son şampiyon Türkiye, yarı finalde yarın Rusya ile karşılaşacak.

Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. İrlanda'yı 4-0 yenen Ampute milli takımımız, yarı finalde Rusya'nın rakibi oldu Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda milli takım, çeyrek finalde İrlanda ile karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip, 5. dakikada Rahmi Özcan'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 30. dakikada Ömer Güleryüz ile durumu 2-0 yapan Türkiye, 46. dakikada Serkan Dereli'nin kaydettiği golle farkı üçe çıkardı.

49. dakikada penaltıdan kendisinin ikinci, milli takımın dördüncü golünü atan Serkan Dereli, karşılaşmanın skorunu belirledi: 4-0

Son şampiyon Türkiye, yarı finalde yarın Rusya ile karşılaşacak.

Grup etabında Gürcistan'ı 10-0, İtalya'yı 11-0 yenen milliler, böylece 3 maçta 25 gol atarken, gol yemeden yarı finale çıktı.

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Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi
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