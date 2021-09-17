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Giriş Tarihi: 17.9.2021

Antalya-Beşiktaş maçına Şansalan

Antalya-Beşiktaş maçına Şansalan
Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı. MHK, Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşmasına Ali Şansalan'ı atadı. Maçlar ve hakemleri şöyle:
BUGÜN
20.00 Y.Malatyaspor-Karagümrük Hüseyin Göçek
20.00 Altay-Göztepe Halil Umut Meler
YARIN
13.30 Sivasspor-Gaziantep FK Atilla Karaoğlan
16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor Mete Kalkavan
19.00 Antalyaspor-Beşiktaş Ali Şansalan
19.00 Adana Demir-Ç. Rizespor Cüneyt Çakır
PAZAR
13.30 Giresunspor-Konyaspor Volkan Bayarslan
16.00 Galatasaray-Alanyaspor Abdulkadir Bitigen
19.00 M.Başakşehir-Fenerbahçe Fırat Aydınus
19.00 Hatayspor-Kayserispor Alper Ulusoy

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Antalya-Beşiktaş maçına Şansalan
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