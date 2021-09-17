Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Devrim Evin kimdir? Devrim Evin kaç yaşında ve aslen nereli, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Antuan’ı hangi dizilerde oynadı?
Giriş Tarihi: 17.9.2021 08:59 Son Güncelleme: 17.9.2021 08:59

Devrim Evin kimdir? Devrim Evin kaç yaşında ve aslen nereli, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Antuan’ı hangi dizilerde oynadı?

Devrim Evin kimdir? Devrim Evin kaç yaşında ve aslen nereli, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın Antuan’ı hangi dizilerde oynadı?

TRT 1’in yeni tarih dizisi Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı bu akşam yayın hayatına başlıyor. Dizinin izleyicileri, dizide yer alan karakterlerin tarihteki karşılığını ve oyuncuları ilgiyle araştırıyor. Bu kapsamda, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda Antuan’a hayat veren Devrim Evin kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli soruları da gündeme geliyor. Antuan gerçekte var mı, tarihte Antuan kimdir? İşte Devrim Evin ve dizideki rolü hakkında merak edilenler.

Fetih 1453 adlı yapımda Fatih Sultan Mehmet'i; Yunus Emre: Aşkın Sesi adlı filmde Yunus Emre'yi canlandıran Devrim Evin Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Antuan karakterine hayat verecek. Bu haberin duyulmasının ardından pek çok dizi izleyicisi "Devrim Evin kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli, hangi yapımlarda rol aldı?" gibi sorulara yanıt aramaya koyuldu. İşte Devrim Evin'in hayatı, dizileri ve filmleri.

DEVRİM EVİN HANGİ ROLÜ OYNAYACAK?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı kadrosunda yer alan Devrim Evin, dizide Antuan karakterine hayat verecek.

DEVRİM EVİN KİMDİR?

12 Kasım 1978 Gölbaşı, Adıyaman doğumlu olan Devrim Evin, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nden birincilikle mezun oldu. 2003 yılında Eskişehir Şehir Tiyatroları'na, 2005'te ise Adana Devlet Tiyatrosu'na girdi. Çok sayıda tiyatro oyununda yer alan Evin, Kaleiçi, İki Arada Aşk ve Suç Dosyası gibi televizyon dizilerinde de rol aldı. 2012'de vizyona giren Fetih 1453 filminde Fatih Sultan Mehmet karakterini canlandırarak dikkat çekmiştir.

DEVRİM EVİN DİZİLERİ

2014 Her Sevda Bir Veda

2007 Suç Dosyası

2005 Kale İçi

2005 İki Arada Aşk

DEVRİM EVİN FİLMLERİ

2014 - Yunus Emre: Aşkın Sesi - Yunus Emre

2012 - Fetih 1453: Fatih Sultan Mehmet

1999 - Bizim Dershane

EN ÇOK OKUNANLAR

GSB kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? 2021 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB kura sonuçları için flaş açıklama
Dün Masterchef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi ve birinci oldu? 16 Eylül Masterchef'te ana kadro yarışmacısı olan isim belli oldu!
Altın fiyatları için yılsonu tahmini geldi! Altın fiyatları ne kadar olacak? İslam Memiş’ten kritik altın yorumu
Yüz yüze eğitimden son dakika haberi: Yeni tedbirler geliyor
Son dakika: Frankfurt – Fenerbahçe maçında kazanan yok! Pelkas 90'da penaltı kaçırdı...
Paşinyan'dan gerilimi tırmandıracak sözler: İzin vermeyeceğiz
Bahçeli'den İzmir'deki skandal gösteriye tepki: Batsın sizin modernliğiniz
SON DAKİKA | 16 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu
Son dakika: Galatasaray Avrupa Ligi’ne galibiyetle başladı! Lazio kalecisinin büyük hatası…
Son dakika haberler: Ankara Sincan’da lokantaya silahlı saldırı! Yaralılar var
ARKADAŞINA GÖNDER
Devrim Evin kimdir? Devrim Evin kaç yaşında ve aslen nereli, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Antuan’ı hangi dizilerde oynadı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA