Osmanlı amirali (kaptan-ı derya) Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatının anlatılacağı Barbaroslar oyuncuları merak ediliyor. Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın yazdığı dizinin başrollerinde pek çok ünlü isim yer alıyor. Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan yeni dizisinde ise Oruç Reis karakteriyle karşımıza çıkacak. Peki Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Barbaroslar dizisi konusu ve oyuncuları!
Osmanlı amirali (kaptan-ı derya) Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını izleyeceğimiz Barbaros dizisi Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alıyor. Barbaros oyuncuları ise şu şekilde;
Ulaş Tuna (Barbaros Hayrettin Paşa veya diğer adıyla Hızır Reis)
Engin Altan Düzyatan (Oruç Reis)
Yetkin Dikinciler (İshak Reis)
Caner Topçu (İlyas Reis)
Bahadır Yenişehirlioğlu
Melis Babadağ
Pelin Akil
Gülcan Arslan
Yiğit Özşener
Devrim Evin
İsmail Filiz
Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, 16 Eylül 2021 Perşembe günü izleyiciyle buluşacak.