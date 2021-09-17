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Giriş Tarihi: 17.9.2021 07:10 Son Güncelleme: 17.9.2021 07:10

Barbaroslar dizisi konusu ne ve oyuncuları kimler? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncu kadrosu ve karakterleri!

Barbaroslar dizisi konusu ne ve oyuncuları kimler? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı oyuncu kadrosu ve karakterleri!

Tarihi döneme ışık tutan TRT1 dizisi Barbaroslar oyuncuları ile dikkat çekiyor. TRT1 ekranlarında bu akşam yayın hayatına başlayacak olan yapımda Osmanlı Dönemi'ne damga vurmuş karakterler rol alıyor. Bu karakterleri canlandıracak başrol oyuncuları arasında Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe bulunuyor. Dizinin tanıtım fragmanlarının ekranda dönmesiyle oyuncu kadrosu ve konusu araştırılıyor. Peki Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncu kadrosunda kimler var? İşte TRT1 Barbaroslar dizisi konusu ve oyuncuları!

Osmanlı amirali (kaptan-ı derya) Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatının anlatılacağı Barbaroslar oyuncuları merak ediliyor. Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın yazdığı dizinin başrollerinde pek çok ünlü isim yer alıyor. Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan yeni dizisinde ise Oruç Reis karakteriyle karşımıza çıkacak. Peki Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Barbaroslar dizisi konusu ve oyuncuları!

BARBAROSLAR DİZİSİ KONUSU NE, OYUNCULARI KİM?

Osmanlı amirali (kaptan-ı derya) Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını izleyeceğimiz Barbaros dizisi Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alıyor. Barbaros oyuncuları ise şu şekilde;

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI OYUNCULARI KADROSU

Ulaş Tuna (Barbaros Hayrettin Paşa veya diğer adıyla Hızır Reis)

Engin Altan Düzyatan (Oruç Reis)

Yetkin Dikinciler (İshak Reis)

Caner Topçu (İlyas Reis)

Bahadır Yenişehirlioğlu

Melis Babadağ

Pelin Akil

Gülcan Arslan

Yiğit Özşener

Devrim Evin

İsmail Filiz

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, 16 Eylül 2021 Perşembe günü izleyiciyle buluşacak.

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Barbaroslar dizisi konusu ne ve oyuncuları kimler? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncu kadrosu ve karakterleri!
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