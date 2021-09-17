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Giriş Tarihi: 17.9.2021 20:32

Beşiktaş Token çıkacak mı, çıktı mı? Beşiktaş Token ön satış ne zaman, var mı ve fiyatı ne kadar ve kaç TL olacak?

Beşiktaş Token çıkacak mı, çıktı mı? Beşiktaş Token ön satış ne zaman, var mı ve fiyatı ne kadar ve kaç TL olacak?

Fenerbahçe sonrasında şimdi de Beşiktaş token Kointra ile anlaşma sağlamasının ardından milyonlarca taraftar ve yatırımcının gündemindeki yerini aldı. Kripto para borsasına giren siyah beyazlı kulüp 600 milyon liralık kripto satışı için anlaşma sağladığı haberlerinin ardından “Beşiktaş Token çıkacak mı, çıktı mı, ön satış ne zaman gelecek, var mı ve fiyatı ne kadar?” gibi birçok soruyla araştırma konusu haline geldi. Henüz kulübün yaptığı resmi bir açıklama ise bulunmuyor. Peki, Beşiktaş fan token çıktı mı, ne zaman ön satışa çıkacak? İşte tüm detaylar...

Beşiktaş token ön satış için binlerce kişinin bekleyişi sürüyor. Öğrenilen bilgiye göre; siyah beyazlı kulüp Kointra ile anlaşma sağladı. Piyasaya sunulacak tokenin toplam değerinin 600 milyon dolar olduğu bildirilirken öte yandan "Beşiktaş Token çıkacak mı, çıktı mı, ön satış ne zaman gelecek, var mı ve fiyatı ne kadar?" soruları gündemdeki yerini aldı. Öte yandan kulüp taraftarlarının, tokenin birçok avantajından faydalanacağı belirtildi. Peki, Beşiktaş fan token çıktı mı, ne zaman ön satışa çıkacak? İşte detaylar...

Beşiktaş Token çıkacak mı, çıktı mı? Beşiktaş Token ne zaman, gelecek var mı, fiyatı ne kadar?

BEŞİKTAŞ TOKEN NE ZAMAN ÇIKACAK?

Türkiye'nin en büyük kulüplerinden Beşiktaş'ın da kripto para borsasında boy göstereceği bir süredir konuşuluyordu. Borsa Gündem'de yer alan habere göre, Kointra ile Beşiktaş arasında anlaşma sağlandı. Ancak henüz tarihle ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

Beşiktaş Token çıkacak mı, çıktı mı? Beşiktaş Token ne zaman, gelecek var mı, fiyatı ne kadar?

PİYASA DEĞERİ 600 MİLYON TL

Anlaşmaya göre piyasaya sunulacak olan Beşiktaş Token'ın toplam değeri 600 milyon TL olacak. Sözleşme şartlarından önemli bir maddesi uyarınca, tıpkı Fenerbahçe'de olduğu gibi, ilk etapta Beşiktaş Token'ların bir kısmı satışı sunularak işleme açılacak. Söz konusu miktar 200.000.1903 adetle sınırlı olacak. Zaman içinde ise 600 milyonluk token satışı gerçekleştirilecek.

Öte yandan Beşiktaş taraftarlarının Beşiktaş 1903 Token'nin birçok avantajından faydalanacağı belirtildi.

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Beşiktaş Token çıkacak mı, çıktı mı? Beşiktaş Token ön satış ne zaman, var mı ve fiyatı ne kadar ve kaç TL olacak?
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