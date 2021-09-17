Beşiktaş Token çıkacak mı, çıktı mı? Beşiktaş Token ön satış ne zaman, var mı ve fiyatı ne kadar ve kaç TL olacak?

Beşiktaş token ön satış için binlerce kişinin bekleyişi sürüyor. Öğrenilen bilgiye göre; siyah beyazlı kulüp Kointra ile anlaşma sağladı. Piyasaya sunulacak tokenin toplam değerinin 600 milyon dolar olduğu bildirilirken öte yandan "Beşiktaş Token çıkacak mı, çıktı mı, ön satış ne zaman gelecek, var mı ve fiyatı ne kadar?" soruları gündemdeki yerini aldı. Öte yandan kulüp taraftarlarının, tokenin birçok avantajından faydalanacağı belirtildi. Peki, Beşiktaş fan token çıktı mı, ne zaman ön satışa çıkacak? İşte detaylar...