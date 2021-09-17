Beşiktaş Token çıkacak mı, çıktı mı? Beşiktaş Token ön satış ne zaman, var mı ve fiyatı ne kadar ve kaç TL olacak?

Beşiktaş token ön satış için binlerce kişinin bekleyişi sürüyor. Öğrenilen bilgiye göre; siyah beyazlı kulüp Kointra ile anlaşma sağladı. Piyasaya sunulacak tokenin toplam değerinin 600 milyon dolar olduğu bildirilirken öte yandan "Beşiktaş Token çıkacak mı, çıktı mı, ön satış ne zaman gelecek, var mı ve fiyatı ne kadar?" soruları gündemdeki yerini aldı. Öte yandan kulüp taraftarlarının, tokenin birçok avantajından faydalanacağı belirtildi. Peki, Beşiktaş fan token çıktı mı, ne zaman ön satışa çıkacak? İşte detaylar...
BEŞİKTAŞ TOKEN NE ZAMAN ÇIKACAK?
Türkiye'nin en büyük kulüplerinden Beşiktaş'ın da kripto para borsasında boy göstereceği bir süredir konuşuluyordu. Borsa Gündem'de yer alan habere göre, Kointra ile Beşiktaş arasında anlaşma sağlandı. Ancak henüz tarihle ilgili bir bilgi paylaşılmadı.
PİYASA DEĞERİ 600 MİLYON TL
Anlaşmaya göre piyasaya sunulacak olan Beşiktaş Token'ın toplam değeri 600 milyon TL olacak. Sözleşme şartlarından önemli bir maddesi uyarınca, tıpkı Fenerbahçe'de olduğu gibi, ilk etapta Beşiktaş Token'ların bir kısmı satışı sunularak işleme açılacak. Söz konusu miktar 200.000.1903 adetle sınırlı olacak. Zaman içinde ise 600 milyonluk token satışı gerçekleştirilecek.
Öte yandan Beşiktaş taraftarlarının Beşiktaş 1903 Token'nin birçok avantajından faydalanacağı belirtildi.