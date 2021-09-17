Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri BİM aktüel ürünlerde gelecek hafta drone ve gamer ürünleri ilgi çekiyor! İşte 24 Eylül 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu!
Giriş Tarihi: 17.9.2021 23:37

BİM aktüel ürünlerde gelecek hafta drone ve gamer ürünleri ilgi çekiyor! İşte 24 Eylül 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu!

BİM aktüel ürünlerde gelecek hafta drone ve gamer ürünleri ilgi çekiyor! İşte 24 Eylül 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu!

Gelecek haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Drone, gamer kulaklık, profesyonel oyuncu masası, notebook soğutucu gibi dikkat çeken birçok ürünün yer aldığı katalogdaki indirimli fırsatlar önümüzdeki hafta Cuma günü mağazalarda yerini alacak. Binlerce kişi “BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?” sorusuna yanıt arıyor. İşte 24 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu ve indirimlere ilişkin detaylar...

Özellikle teknoloji ürünlerine yaptığı fırsatlarla dikkat çeken BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 24 Eylül tarihinde başlayacak olan indirim günlerinde özellikle bilgisayar oyunu severlerin ilgisini çekecek fırsatlar yer alıyor. Öte yandan önümüzdeki Cuma mağazalarda 8 kg kapasiteli Çamaşır Makinesi ile Dijitsu Smart Televizyon da yer alacak. Bu kapsamda "BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?" soruları yanıt aramaya başladı. 24 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu ve tüm detaylar...

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BİM aktüel ürünlerde gelecek hafta drone ve gamer ürünleri ilgi çekiyor! İşte 24 Eylül 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu!
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