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Giriş Tarihi: 17.9.2021 07:12 Son Güncelleme: 17.9.2021 07:12

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle ekranı! ATV Bir Zamanlar Çukurova 140. son bölüm tamamı kesintisiz izle!

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle ekranı! ATV Bir Zamanlar Çukurova 140. son bölüm tamamı kesintisiz izle!

Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Yapımın son bölümünde Züleyha, bulunan bir cesedin teşhisi için çağrılır. Acısıyla boğuşan Züleyha'ya bir darbe de Ümit'ten gelir ve Ümit, Züleyha'dan Demir'in yerini öğreneceğini düşünerek Adnan'ı kaçırır. Diziseverler Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle ekranı üzerinden dizinin yeni bölümünü internet aracılığı ile takip ediyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova BZC yeni bölüm tamamı kesintisiz izle linki ve detaylar...

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle ekranı ile reyting rekortmeni yapımı takip etmek isteyen binlerce kişi araştırmalarına başladı. Yeni sezona yine bomba gibi bir giriş yapan dizide son olarak Ümit'in yaptıkları artık canına tak eden Züleyha, silahını alıp Ümit'in karşısına çıkmış. Aralarında yaşanan boğuşma esnasında Ümit vurulmuştu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova 104.yeni bölüm izle ekranı ve detaylar...

Bir Zamanlar Çukurova 104. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle!

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Bir Zamanlar Çukurova 103. Yeni Bölüm Son Fragmanı yayınlandı izle!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamanlar Konağı'nı saran alevlerin arasında başta Züleyha ve Fikret olmak üzere tüm Çukurova halkı Demir'i aramaya başlar. Fikret, yaralıların hastaneye yetişmesi için canla başla çabalarken Züleyha, bu hain saldırının bir düşman tarafından yapıldığını düşünüp savcıyla görüşmek ister. Ancak Ümit, yaşanan onca acıdan sonra da rahat durmaz. Savcıya yaptığı şoke edici açıklamalarla Züleyha ve Fikret'i oldukça zor bir duruma sokar. Fikret, başta kararsız kalsa da sonunda Züleyha'ya Hakan'ın adını verir ve saldırıyı onun gerçekleştirmiş olabileceğini söyler.

Hakan ve Abdülkadir intikam planı kimleri yakacak?

Şehre intikam ateşiyle beraber gelen Hakan Gümüşoğlu, ölen kardeşi Erkan'ın intikamını almak için her şeyi yapmaya hazırdır. Demir'le önceden yolları kesişen zengin iş adamı Hakan, şimdi Çukurova'da itibar kazanmak ve dengeleri değiştirmek hedefindedir. Hakan, Adnan ve Demir Yaman ile kapanmamış davası olan Abdülkadir ile birlikte adım adım intikamını planlar ve Yamanlar Konağı'nı gözlemeye başlar. Ancak Hakan ve Abdülkadir'in hedefinde hiç beklenmedik bir isim daha vardır.

Züleyha'nın silahından çıkan kurşun Ümit'i vuruyor!

Züleyha, bulunan bir cesedin teşhisi için çağrılır. Acısıyla boğuşan Züleyha'ya bir darbe de Ümit'ten gelir. Ümit, Züleyha'dan Demir'in yerini öğreneceğini düşünüp Adnan'ı kaçırır. Ümit'in yaptıkları artık canına tak eden Züleyha, silahını alıp Ümit'in karşısına çıkar. Aralarında yaşanan boğuşma esnasında Ümit vurulur. Züleyha dehşet içindedir. Üstelik onları uzaktan izleyen kişiden de habersizdir.

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Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle ekranı! ATV Bir Zamanlar Çukurova 140. son bölüm tamamı kesintisiz izle!
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