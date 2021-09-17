Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saati vakitleri açıklandı! (17 Eylül 2021)
Giriş Tarihi: 17.9.2021 07:50

Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saati vakitleri açıklandı! (17 Eylül 2021)

Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saati vakitleri açıklandı! 17 Eylül 2021

Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusu, bugün Cuma namazına gidecek olan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 17 Eylül cuma namazı vakitleri il il açıklandı. Bilindiği gibi, cuma namazı saati ilden ile değişiklik gösteriyor. Hâl böyle olunca, cuma namazı kaçta kılınacak sorusuna da cevap aranıyor. Peki, cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İşte, 17 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saati vakitleri

Müminlerin bayramı olarak kabul edilen bir Cuma günü daha geldi. Bugün cuma namazına gidecek olan vatandaşlar, cuma namazı kaçta kılınacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri hakkında bilgi paylaştı. Bilindiği gibi, her ilde cuma namazı farklı saatlerde kılınacak. Peki, cuma namazı bugün saat kaçta? İşte, 17 Eylül 2021 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saati vakti

17 EYLÜL CUMA NAMAZI BUGÜN SAAT KAÇTA KILINACAK?

İSTANBUL:13:04

ANKARA: 12:48

İZMİR: 13:11

BURSA: 13:03

İL İL CUMA NAMAZI VAKTİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.

Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

EN ÇOK OKUNANLAR

GSB kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? 2021 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB kura sonuçları için açıklama geldi!
Dün akşam Masterchef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi ve birinci oldu? 16 Eylül Masterchef'te ana kadro yarışmacısı olan isim belli oldu!
Altın fiyatları için yılsonu tahmini geldi! Altın fiyatları ne kadar olacak? İslam Memiş’ten dikkat çeken altın yorumu
Son dakika: Frankfurt – Fenerbahçe maçında kazanan yok! Pelkas 90'da penaltı kaçırdı...
Yüz yüze eğitimden son dakika haberi: Yeni tedbirler geliyor
SON DAKİKA | 16 Eylül koronavirüs verileri paylaşıldı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu
Paşinyan'dan gerilimi tırmandıracak sözler: İzin vermeyeceğiz
Son dakika: Galatasaray Avrupa Ligi’ne galibiyetle başladı! Lazio kalecisinin büyük hatası…
Son dakika haberi: Ankara Sincan’da lokantaya silahlı saldırı! Yaralılar var
Bahçeli'den İzmir'deki skandal gösteriye tepki: Batsın sizin modernliğiniz
ARKADAŞINA GÖNDER
Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saati vakitleri açıklandı! (17 Eylül 2021)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA