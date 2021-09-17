Namaz kılmayı yeni öğrenenler ve bu namazı kusursuz olarak kılmak isteyenler, "Cuma namazı kaç rekattır, nasıl kılınır ve hangi dualar okunur?" diye araştırıyor. Namaz saatleri ile birlikte en çok merak edilen konu Cuma namazında okunacak dualar ve sureler olarak karşımıza çıkıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre Cuma namazı sünneti ve farzı kılınışı haberimizde.
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Cuma namazı için hazırlık yapan milyonlarca vatandaş, ezanın saat kaçta okunacağını ve Cuma namazı için vaktin saat kaçta gireceğini araştırıyor. İşte Ankara, İzmir, Bursa İstanbul Cuma namazı saatleri ve il il namaz vakitleri!
CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Öğle namazıyla birlikte cemaatle kılınan Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere toplam on rekattır.
CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?
Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.
Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.
İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.
Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a'la" deriz.
CUMA NAMAZI FARZLARI VE SÜNNETLERİ NASIL KILINIR?
"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.
İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.
Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.
Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.