Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Cuma namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır, hangi dualar okunur? Diyanet ile Cuma namazı sünneti ve farzı kılınışı
Giriş Tarihi: 17.9.2021 10:09 Son Güncelleme: 17.9.2021 10:09

Cuma namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır, hangi dualar okunur? Diyanet ile Cuma namazı sünneti ve farzı kılınışı

Cuma namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır, hangi dualar okunur? Diyanet ile Cuma namazı sünneti ve farzı kılınışı

Müslüman aleminin bayramı Cuma günü geldi çattı. Bu mübarek günü ibadetlerle taçlandırmak isteyen pek çok mümin, Cuma namazı saati ve namaza ilişkin detayları araştırıyor. Namaz kılmaya yeni başlayanlar merakla “Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır, hangi dualar ve sureler okunur?” diye araştırıyor. Öğle namazıyla birlikte kılınan bu namaza ilişkin bilgiler haberimizde. İşte Diyanet ile Cuma namazı sünneti ve farzı kılınışı!

Namaz kılmayı yeni öğrenenler ve bu namazı kusursuz olarak kılmak isteyenler, "Cuma namazı kaç rekattır, nasıl kılınır ve hangi dualar okunur?" diye araştırıyor. Namaz saatleri ile birlikte en çok merak edilen konu Cuma namazında okunacak dualar ve sureler olarak karşımıza çıkıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre Cuma namazı sünneti ve farzı kılınışı haberimizde.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazı için hazırlık yapan milyonlarca vatandaş, ezanın saat kaçta okunacağını ve Cuma namazı için vaktin saat kaçta gireceğini araştırıyor. İşte Ankara, İzmir, Bursa İstanbul Cuma namazı saatleri ve il il namaz vakitleri!

İSTANBUL: 13:04

ANKARA: 12:48

İZMİR: 13:11

BURSA: 13:03

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Öğle namazıyla birlikte cemaatle kılınan Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere toplam on rekattır.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a'la" deriz.

CUMA NAMAZI FARZLARI VE SÜNNETLERİ NASIL KILINIR?

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

EN ÇOK OKUNANLAR

GSB kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? 2021 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB kura sonuçları için flaş açıklama
Masterchef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi ve hangi isim birinci oldu? 16 Eylül Masterchef'te ana kadro yarışmacısı olan isim belli oldu!
Altın fiyatları için yılsonu tahmini geldi! Altın fiyatları ne kadar olacak? İslam Memiş’ten kritik altın yorumu
Son dakika: Hazımsız Almanlar geçmişi çabuk unuttu! Mesut Özil'e hakaretler yağdırdılar...
Son dakika: Galatasaray'ın Lazio zaferi sonrası Fatih Terim sözleri! 'Yine haklı çıktı ligin en iyisi olacak...'
Yüz yüze eğitimden son dakika haberi: Yeni tedbirler geliyor
İşte 16 yaşındaki liseli menderes! Adnan Menderes'in yeni fotoğrafları
Emeklilikte son dakika haberi: Kredi ile emekli olmak için kritik tarih
Son dakika: Frankfurt – Fenerbahçe maçında kazanan yok! Pelkas 90'da penaltı kaçırdı...
Paşinyan'dan gerilimi tırmandıracak sözler: İzin vermeyeceğiz
ARKADAŞINA GÖNDER
Cuma namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır, hangi dualar okunur? Diyanet ile Cuma namazı sünneti ve farzı kılınışı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA