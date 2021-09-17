Namaz kılmayı yeni öğrenenler ve bu namazı kusursuz olarak kılmak isteyenler, "Cuma namazı kaç rekattır, nasıl kılınır ve hangi dualar okunur?" diye araştırıyor. Namaz saatleri ile birlikte en çok merak edilen konu Cuma namazında okunacak dualar ve sureler olarak karşımıza çıkıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre Cuma namazı sünneti ve farzı kılınışı haberimizde.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazı için hazırlık yapan milyonlarca vatandaş, ezanın saat kaçta okunacağını ve Cuma namazı için vaktin saat kaçta gireceğini araştırıyor. İşte Ankara, İzmir, Bursa İstanbul Cuma namazı saatleri ve il il namaz vakitleri!