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Giriş Tarihi: 17.9.2021 11:38

DGS kayıt belgeleri ve evrakları: 2021 DGS üniversite kayıt için gerekli belgeler neler?

DGS kayıt belgeleri ve evrakları: 2021 DGS üniversite kayıt için gerekli belgeler neler?

DGS üniversite belgeleri 2021, en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçlarının ardından on binlerce öğrenci, DGS üniversite kayıt için gerekli belgeler hakkında araştırmalarını arttırdı. Zira, ÖSYM tarafından yapılan açıklamada DGS kayıt sürecinin 17 Eylül itibarı ile başlandığı bildirildi. Peki, DGS üniversite kayıt belgeleri ve evrakları neler? İşte, 2021-2022 DGS üniversite kayıt belgeleri ve gerekli evraklar listesi

DGS kayıt için lazım olan belgeler, günün en çok merak edilen konuları arasında yerini aldı. Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçlarının ardından üniversitelere kayıt süreci 17 Eylül itibarı ile başladı. Adaylar, kayıt işlemleri sırasında gerekli olan belgeler ve evraklar hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bu noktada, 2021 DGS üniversite kayıt için gerekli olan belgeler neler sorusunun yanıtı da araştırılıyor. ÖSYM, DGS kayıt belgeleri hakkında bilgi paylaştı. İşte, 2021 DGS üniversite kayıt için gerekli belgeler ve evraklar

DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

E-kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak tarihlerde ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri öğrenci işlerine teslim etmesi gerekiyor.

Üniversitelerin genelde DGS kayıt sürecinde istedikleri belgeler şu şekilde:

  • DGS yerleştirme sonuç belgesi
  • Lise diplomanın aslı ve fotokopisi
  • Ön lisans diplomasının aslı ve fotokopisi veya ön lisans mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi

  • Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
  • Onaylı transkript ve onaylı ders içerikleri ( Kayıt günü ilgili Dekanlığa verilecektir. )
  • Elektronik kayıt yapanların elektronik kayıt esnasında oluşturulan barkodlu belgeyi de iletmeleri gerekiyor.

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DGS kayıt belgeleri ve evrakları: 2021 DGS üniversite kayıt için gerekli belgeler neler?
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