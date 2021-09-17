DGS üniversite kayıtları nasıl, nereden yapılır? ÖSYM 2021 DGS kayıtları başladı mı ve tarihleri ne zaman bitiyor?

DGS üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır sorusu, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencileri DGS üniversite kayıt heyecanı sardı. Bu doğrultuda, 2021 DGS kayıt tarihleri ve DGS üniversite kaydı nasıl yapılır sorusunun yanıtı merak konusu oldu.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 2021 DGS kayıt tarihleri hakkında bilgi verildi. Buna göre, bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Peki, DGS üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır?
İşte, DGS üniversite kayıt başvuru ekranı
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül'de yapılacak. E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden 17-22 Eylül'de elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekiyor.
Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.