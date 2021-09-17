Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri DGS üniversite kayıtları nasıl, nereden yapılır? ÖSYM 2021 DGS kayıtları başladı mı ve tarihleri ne zaman bitiyor?
Giriş Tarihi: 17.9.2021 11:55 Son Güncelleme: 17.9.2021 11:55

DGS üniversite kayıtları nasıl, nereden yapılır? ÖSYM 2021 DGS kayıtları başladı mı ve tarihleri ne zaman bitiyor?

DGS üniversite kayıtları nasıl, nereden yapılır? ÖSYM 2021 DGS kayıtları başladı mı ve tarihleri ne zaman bitiyor?

DGS üniversite kayıt tarihleri 2021, en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçlarının ardından on binlerce öğrenci, DGS üniversite kayıt başvurusu hakkında araştırmalarını arttırdı. ÖSYM tarafından açıklama gelirken 2021-2022 DGS üniversiteye kayıt tarihleri duyuruldu. Peki, DGS üniversite kaydı nasıl, nereden yapılır? DGS kayıt tarihleri ne zaman bitiyor? İşte, DGS kayıt tarihleri ve DGS üniversite kayıtları nasıl yapılır sorusunun cevabı

DGS üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır sorusu, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencileri DGS üniversite kayıt heyecanı sardı. Bu doğrultuda, 2021 DGS kayıt tarihleri ve DGS üniversite kaydı nasıl yapılır sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

DGS ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2021

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 2021 DGS kayıt tarihleri hakkında bilgi verildi. Buna göre, bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Peki, DGS üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

İşte, DGS üniversite kayıt başvuru ekranı

DGS KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül'de yapılacak. E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden 17-22 Eylül'de elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekiyor.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Galatasaray'ın Lazio zaferi sonrası Fatih Terim sözleri! 'Yine haklı çıktı ligin en iyisi olacak...'
GSB kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? 2021 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB kura sonuçları için flaş açıklama
Son dakika: Hazımsız Almanlar geçmişi çabuk unuttu! Mesut Özil'e hakaretler yağdırdılar...
Altın fiyatları için yılsonu tahmini geldi! Altın fiyatları ne kadar olacak? İslam Memiş’ten kritik altın yorumu
Masterchef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi ve hangi isim birinci oldu? 16 Eylül Masterchef'te ana kadro yarışmacısı olan isim belli oldu!
İşte 16 yaşındaki liseli menderes! Adnan Menderes'in yeni fotoğrafları
Emeklilikte son dakika haberi: Kredi ile emekli olmak için kritik tarih
Yüz yüze eğitimden son dakika haberi: Yeni tedbirler geliyor
Son dakika haberler: Müge Anlı'da inanılmaz anlar! Annesini ararken 19 kardeşini buldu
GSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2021 GSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?
ARKADAŞINA GÖNDER
DGS üniversite kayıtları nasıl, nereden yapılır? ÖSYM 2021 DGS kayıtları başladı mı ve tarihleri ne zaman bitiyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA