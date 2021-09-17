Galatasaray Kadın Futbol Takımı lansmanla tanıtılacak

18 Eylül Cumartesi günü saat 11.00'de Galatasaray Lisesi'nde yapılacak özel bir lansmanla sporseverlerle buluşacak olan Galatasaray Spor Kulübü'nün Kadın Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Nurcan Çelik oldu. Nurcan Çelik'in öğrencileri ilk maçlarında Galatasaray Lisesi Genç Kız takımı ile dostluk karşılaşması yapacaklar.

Başkan Burak Elmas ve çok sayıda yönetici ve kadın sporcunun da katılacağı tanıtım öncesi Başkan Yardımcısı ve Kadın Futbol Takımımı'ndan Sorumlu Yönetici Av. Dr. Rezan Epözdemir şöyle konuştu:

"Yaklaşık 1 ay önce kadın futbol takımımızı kurduk, TFF nezdinde gerekli müracaatlarımızı yaptık. Hocamız Nurcan Çelik ile anlaştık, kendisi birçok zorluğa ve sağlık sorunlarına karşı mücadele vermiş ve bu mücadeleleri kazanarak Milli Takım düzeyinde kadın futboluna hizmet etmiş önemli bir isim. Her branşta olduğu gibi kadın futbolunda da şampiyonluğu hedefliyoruz, iyi bir kadro kurduk. Bu sürece aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olarak da bakıyoruz. İş, sanat, siyaset ve bürokraside olduğu gibi sporda da kadını önceleyen bir yaklaşımı hakim kılmak istiyoruz. Erkek egemen anlayışın bertaraf edildiği, kadınların katledilmediği ve şiddete maruz bırakılmadığı, çocuk gelinlerin olmadığı bir ülke ve dünya istiyoruz. Sporun birleştirici ve bütünleştirici ruhunun bütün bu sorunların üstünden geleceğini düşünüyoruz. "

Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi M. Polat Kalafatoğlu da şu ifadeleri kullandı:

"Kulübümüzün kurulduğu yerde, Lisemizde, kuruluşundan 116 yıl sonra Galatasaray Kadın Futbol Takımını sporseverlerle buluşturmaktan çok mutluyuz. Kadın futbolu hem Türkiye'de hem uluslararası platformda hızla gelişmekte olan bir alan. Ali Sami Yen Bey ve arkadaşlarının bir asır önce belirlediği gibi amacımız aynı zamanda uluslararası başarı elde etmektir. Aynı zamanda Galatasaray geleneklerinin, değerlerinin ve Galatasaray'ın öncü olma karakterinin bilincinde kadın futbol takımımızın tüm topluma da örnek olacağından eminiz."

Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan program saat 11:00'de imza töreni ile başlayacak ve konuşmaların ardından dostluk maçı ile tamamlanacak.