Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray Kadın Futbol Takımı lansmanla tanıtılacak
Giriş Tarihi: 17.9.2021 22:17

Galatasaray Kadın Futbol Takımı lansmanla tanıtılacak

Galatasaray Kadın Futbol Takımı lansmanla tanıtılacak

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, 18 Eylül Cumartesi günü (Yarın) saat 11.00’de Galatasaray Lisesi’nde yapılacak özel bir lansmanla tanıtılacak.

18 Eylül Cumartesi günü saat 11.00'de Galatasaray Lisesi'nde yapılacak özel bir lansmanla sporseverlerle buluşacak olan Galatasaray Spor Kulübü'nün Kadın Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Nurcan Çelik oldu. Nurcan Çelik'in öğrencileri ilk maçlarında Galatasaray Lisesi Genç Kız takımı ile dostluk karşılaşması yapacaklar.

Başkan Burak Elmas ve çok sayıda yönetici ve kadın sporcunun da katılacağı tanıtım öncesi Başkan Yardımcısı ve Kadın Futbol Takımımı'ndan Sorumlu Yönetici Av. Dr. Rezan Epözdemir şöyle konuştu:

"Yaklaşık 1 ay önce kadın futbol takımımızı kurduk, TFF nezdinde gerekli müracaatlarımızı yaptık. Hocamız Nurcan Çelik ile anlaştık, kendisi birçok zorluğa ve sağlık sorunlarına karşı mücadele vermiş ve bu mücadeleleri kazanarak Milli Takım düzeyinde kadın futboluna hizmet etmiş önemli bir isim. Her branşta olduğu gibi kadın futbolunda da şampiyonluğu hedefliyoruz, iyi bir kadro kurduk. Bu sürece aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olarak da bakıyoruz. İş, sanat, siyaset ve bürokraside olduğu gibi sporda da kadını önceleyen bir yaklaşımı hakim kılmak istiyoruz. Erkek egemen anlayışın bertaraf edildiği, kadınların katledilmediği ve şiddete maruz bırakılmadığı, çocuk gelinlerin olmadığı bir ülke ve dünya istiyoruz. Sporun birleştirici ve bütünleştirici ruhunun bütün bu sorunların üstünden geleceğini düşünüyoruz. "

Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi M. Polat Kalafatoğlu da şu ifadeleri kullandı:

"Kulübümüzün kurulduğu yerde, Lisemizde, kuruluşundan 116 yıl sonra Galatasaray Kadın Futbol Takımını sporseverlerle buluşturmaktan çok mutluyuz. Kadın futbolu hem Türkiye'de hem uluslararası platformda hızla gelişmekte olan bir alan. Ali Sami Yen Bey ve arkadaşlarının bir asır önce belirlediği gibi amacımız aynı zamanda uluslararası başarı elde etmektir. Aynı zamanda Galatasaray geleneklerinin, değerlerinin ve Galatasaray'ın öncü olma karakterinin bilincinde kadın futbol takımımızın tüm topluma da örnek olacağından eminiz."

Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan program saat 11:00'de imza töreni ile başlayacak ve konuşmaların ardından dostluk maçı ile tamamlanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

GSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi son dakika açıklandı! İŞKUR ile 2021 GSB işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir?
Altın fiyatları için yılsonu tahmini geldi! Altın fiyatları ne kadar olacak? İslam Memiş’ten kritik altın yorumu
Son dakika: Galatasaray'ın Lazio zaferi sonrası Fatih Terim sözleri! 'Yine haklı çıktı ligin en iyisi olacak...'
YKS ek tercih kılavuzu ve ek tercih tarihleri yayınlandı! 2021 YKS ek yerleştirme ne zaman başlıyor ve 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?
Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi? Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: 2021 2022 Okullar tekrar kapanır mı?
Masterchef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi ve hangi yarışmacı birinci oldu? 16 Eylül Masterchef'te ana kadro yarışmacısı olan isim belli oldu!
Son dakika: Hazımsız Almanlar geçmişi çok çabuk unuttu! Mesut Özil'e hakaretler yağdırdılar...
Son dakika haberi | Yüz yüze eğitimde çarpıcı rapor: İşte ilk 10 günde çıkan sonuç...
GSB kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? 2021 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB kura sonuçları için flaş açıklama
Paraya para demiyorlar! Dünyada en yüksek maaşlı meslekler bu şirketlerde
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray Kadın Futbol Takımı lansmanla tanıtılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA