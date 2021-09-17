Hazımsız Almanlar

Frankfurt taraftarı, 92 kez Almanya A Milli Takımı formasını giyen ve kazanılan Dünya Kupası’nda büyük pay sahibi olan Mesut Özil’i yabancı madde yağmuruna tutup küfür etti
27'si alt kategoriler olmak üzere 119 kez Almanya Milli Takımı formasını giyen ve toplamda 32 gol atan Mesut Özil, CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan ile çekilenfotoğrafı sonrası ağır eleştirileremaruz kalmış, ardından damilli takımı bırakmıştı. Yıldız futbolcu, dün akşamki maçta da rakip tribünler tarafından hedef alındı. Eintracht Frankfurt taraftarları, karşılaşma boyunca küfür ettikleri Mesut'u 48. dakikada kullandığı köşe vuruşu sırasında yabancı madde yağmuruna tuttu. Tecrübeli oyuncu, çirkinliğetribünlere öpücük yollayarakkarşılık verdi. Yerden aldığı bir maddeyi de geri gönderdi.
OYUNCULARIMIZI ÇİLEDEN ÇIKARDILAR
Eintracht Frankfurt cephesinin tribündeki tahriklerinin benzeri sahada da yaşandı. Alman ekibinin futbolcuları maç boyunca çok sert oynadı. Osayi-Samuel 90+4'te Jakic'in kendisine yaptığı kasıtlı faul sonrası çileden çıkarak rakibinin üzerine yürüdü ve bir anda ortalık karıştı. İki takımın oyuncuları birbirlerinin üzerine yürürken olaylar güçlükle yatıştırıldı.
MAX MEYER: LİDEROLMAK İSTİYORUZ FENERBAHÇE'NIN Alman futbolcusu Max Meyer, maçın çok zorlu geçtiğini ve takım olarak iyi oynadıklarını söyledi. 25 yaşındaki orta saha, "Maalesef son dakikalarda attığımız gol sayılmadı. Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bana göre zor bir gruptayız. Her takım gerçekten kaliteli. İçeride ve dışarıda Fenerbahçeliler her maç bizimle. Sonraki maçımız da zor olacak ama bizkazanmak ve grup lideri olmak istiyoruz" dedi.
FERDİ MÜJDEYİ VERDİ!
MAÇIN 77. dakikasında sakatlanan ve oyundan alınan Ferdi Kadıoğlu, "Sakatlığım için endişeedilecek bir durum yok, alt adalemde ağrı hissettim,sonraki maçta sahada olacağım" müjdesini verdi. 21 yaşındaki genç futbolcu şöyle devam etti: "Fenerbahçe taraftarlarına teşekkürler. Gerçekten harikalardı. Maalesef 3 puanı alamadık, elimizden kaçırdık. Deplasmanda 1 puan ile başlangıç da bence kötü değil."
BAŞKAN YALNIZ BIRAKMADI
FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, Deutsche Bank Park'ta tribünlerdeki yerini aldı. Frankfurt'ta sarı-lacivertli takımı yalnız bırakmayan Koç'un, karşılaşmayı büyük bir heyecanla izlediği dikkatlerden kaçmadı.
SAMATTA ANTWERP'İ KURTARAMADI
FENERBAHÇE'NIN grubundaki diğer maçta Olympiakos, sahasında Belçika ekibi Royal Antwerp'i 2-1 mağlup etti. 52. dakikada Yunanistan temsilcisi, Youssef El-Arabi'nin golüyle öne geçti. F.Bahçe'nin Antwerp'e kiraladığı Samatta, 74'te sertbir kafa vuruşuylaağları sarsıp, eşitliğiyakaladı ancak bu yeterli olmadı. 87'de Oleg Reabcuik, attığı golle Olympiakos'u liderliğe taşıdı.