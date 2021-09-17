Kaçan balık büyük oldu!

Avrupa Ligi’nde D Grubu’ndaki ilk maçına Mesut Özil’in golü ile başlayan sarı-lacivertlilere Eintracht Frankfurt Lammers ile cevap verdi. Uzatmalarda kazanılan penaltıyı Pelkas kaleciye nişanladı, dönen topu Berisha gol yaptı. Ancak Alman futbolcu ceza alanına erken girdiği için gol iptal edildi ve maç 1-1 bitti
Maça müthiş bir başlangıçla girildi. İlk 10 dakikadaki 3 pozisyonun ardından Mesut Özil'in golü geldi. Ardından ilk yarının büyük bölümünde F.Bahçe oyunda üstün olan taraftı. Fenerbahçe'nin geçen sezondan kalma korner kullanırken gol yeme hastalığı nüksedince Frankfurt devreye 1-1 girdi. İkinci yarıda dakikalar geçtikçe özellikle F.Bahçe forvetleri yoruldu. Pereira 70. dakikanın sonrasında 4 değişiklik yaparak bu etkiyi ortadan kaldırdı. Bu dakikadan sonra oyun biraz dengelenirken Fenerbahçe topun hakimiyetiniyeniden eline aldı. Bu hakimiyet Pelkas'la bir penaltı getirdi. Ancak sarı-lacivertliler bu fırsatı kaçırdı. Buna rağmen Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'tan deplasmanda aldığı 1 puanla ilerisi için iyi bir skorla başlangıç yaptı. Gruptançıkma adına umut verdi.
ALTAY AFFETTİRDİ
Ligdeki Sivasspor maçında yaptığı hata ile penaltıya sebep olan ve 1-1'lik beraberlik sonrası sosyal medyada çok eleştirilen Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, dün gece yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti. Eintracht Frankfurt'un 3 net pozisyonunda gole izin vermeyen Altay, sosyal medyada taraftarlardan bu sefer övgü ve alkış aldı. Genç file bekçisi, "Avrupa Ligi'ne puanla başlamak da önemli" dedi.
OLMAYINCA OLMUYOR! F.BAHÇE, Pelkas'ın ayağından kaçırdığı penaltı ile 3 puan alma fırsatını da harcadı. Yunan oyuncu, Avrupa kupalarında2013'ten beri penaltı kaçıran ilk Fenerbahçelifutbolcu oldu. Pelkas'tan önce Baroni yine Avrupa Ligi'nde Benfica ile oynanan yarı final maçında ilk yarının sonunda penaltı kaçırmıştı. Pelkas'ın kaleciden dönen vuruşunu tamamlayan Berisha'nın gol sevinci de kısa sürdü. Zira VAR kontrolü sonrası Alman futbolcunun ceza alanına vuruştan önce girdiği tespit edildi ve gol iptal oldu.
MESUT 3 YIL SONRA AVRUPA'DA GOL ATTI Fenerbahçe'yi, Frankfurt karşısında öne geçiren golüatan Mesut Özil, Ekim 2018'den sonra ilk kez Avrupakupalarında ağları sarstı. Yıldız futbolcu, bundanönceki son golünü Eylül 2018'de Arsenal formasıylaVorskla Poltava filelerine yollamıştı.
KASAYA DA 210 BİN EURO GİRDİ
UEFA Avrupa Ligi'ne katılım payı olarak 3 milyon 600 bin Euro kazanan Fenerbahçe, dünkü beraberlik ile de 210 bin Euro daha kazandı. Mesut'un golü ile öne geçen sarılacivertliler eğer skoru koruyabilseydi bu rakam 630 bin Euro olacaktı.
18. SIRAYA DÜŞTÜK
ÖNCEKI gün Beşiktaş'ın yenilgisi dün ise Galatasaray'ın galibiyeti ve Fenerbahçe'nin beraberliği ile Avrupa haftasını tamamlayan Türkiye, alınansonuçlar sonrasında ülke puanısıralamasında Çekya'ya geçilerek18. sıraya düştü. Türkiye 17. basamakta olan yerini kaybederken, aynı zamanda 19. sırada olan Yunanistan ekipleri PAOK ve Olympiakos'un galibiyetleri sonrası Yunanistan ile olan puan farkı ise 0.250'ye düştü. Türkiye olası bir kötü geçen Avrupa haftası sonrası 18. sırayı da kaybederek, 19. sıraya gerileyebilir.